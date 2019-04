28A.- Jiménez-Becerril se compromete a defender la naranja sevillana frente a las importaciones de Sudáfrica

Publicado 02/04/2019 16:07:40 CET

La candidata número uno del PP de Sevilla al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones generales del 28 de abril, Teresa Jiménez-Becerril, ha manifestado este martes que su formación promoverá iniciativas en defensa y protección de la naranja sevillana, para que el sector "no sufra la brutal bajada de precios que les afecta en estos momentos".

En el marco del evento celebrado en Lora del Río para llenar de zumo de naranja el vaso de cristal más grande del mundo, --al que han asistido la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible, Carmen Crespo, y diversos miembros del PP--, la dirigente popular ha prometido "seguir defendiendo, ahora desde el Congreso de los Diputados, al sector de los cítricos para que no sean los productores, los agricultores, los que paguen la apertura a Europa de productos similares porque nuestros agricultores no están en igualdad de condiciones que otros países que además no son europeos".

La candidata popular, que además ha visitado este martes una explotación de naranjas de Lora del Río, acompañada por la presidenta del PP de de Sevilla, Virginia Pérez, y la candidata al Congreso Teresa Astolfi, ha llamado a no "traer masivamente las naranjas de Sudáfrica en las condiciones actuales porque entonces, nuestro mercado que da mucho empleo y genera riqueza, va a caer".

"Es necesario revisar los acuerdos de 2016 con Sudáfrica para que la competencia sea leal y se ofrezcan más ayudas y compensaciones a los agricultores del sector que sufren esos acuerdos comerciales que no son beneficiosos para la agricultura sevillana", ha indicado.

Teresa Jiménez-Becerril ha recordado que ella misma, en su condición de eurodiputada popular, ha pedido "una cláusula de salvaguarda que se active en momentos como éste, que perjudican claramente a la naranja española, porque no existe reciprocidad con Sudáfrica, ni sana competencia, ni se respetan los parámetros fitosanitarios, las medidas laborales, lo que facilita, junto al almacenamiento, unos precios mucho más baratos que compite con nuestras naranjas que sí deben respetar unas normas y que finalmente salen al mercado mucho más caras".

La candidata popular al Congreso ha calificado así de "buena noticia" la aprobación de la PAC, "una resolución que da un gran apoyo al desarrollo rural, protege las ayudas directas y potencia a los jóvenes agricultores muy necesario para combatir la despoblación de los pueblos en numerosas provincias españolas".