28A.- Jiménez-Becerril defiende un modelo "universal, gratuito y sostenible" para la sanidad

Publicado 08/04/2019 18:06:18 CET

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno al Congreso de los Diputados por el PP de Sevilla, Teresa Jiménez-Becerril, ha ensalzado este lunes "la defensa de un modelo de sanidad universal y gratuita, sustentada en la calidad y la sostenibilidad, para garantizar su adaptación a la evolución social y demográfica de España".

Al hilo, ha mostrado su "absoluta confianza" en que, con el Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno y "a partir del 28 de abril, con Pablo Casado", los médicos sevillanos dejarán de "huir de la provincia porque en breve contarán con mejores condiciones laborales y podrán ejercer en su tierra con contratos dignos y el reconocimiento a su trabajo".

En una reunión celebrada con el Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, y otros representantes de la Junta Directiva, y a la que también han asistido las candidatas populares Sol Cruz y Teresa Astolfi, Jiménez-Becerril ha desgranado ante los profesionales médicos las líneas básicas del programa del Partido Popular, entre las que destaca la profesionalización de la gestión de los centros sanitarios con procesos de selección sustentados en la capacitación en las buenas prácticas y en el mérito, la contratación de profesionales en poblaciones rurales y zonas con riesgo de despoblación, la ampliación de las plazas MIR, la revisión de las incompatibilidades y una mejora de la seguridad en los centros para prevenir y evitar agresiones.

Teresa Jiménez-Becerril ha destacado "la reducción de las listas de espera en tan solo 75 días de gobierno (andaluz) del PP, como se ha podido comprobar en el Hospital Virgen Macarena, donde se ha reducido en un 12%, o el fin de la subasta de medicamentos, que nos iguala con el resto de españoles; en definitiva, una decidida gestión para mejorar la calidad asistencial que ya notan los andaluces y que es ejemplo de gestión para el resto del Estado".

La candidata popular ha manifestado que "para el PP, la calidad, la equidad y la cohesión del sistema sanitario, capaz de responder con agilidad y excelencia a las necesidades asistenciales de todos los ciudadanos es objetivo prioritario e irrenunciable", al tiempo que ha lamentado que "el PSOE de Pedro Sánchez, en tan solo ocho meses, haya puesto en peligro la sostenibilidad, la cohesión y la equidad del modelo".

La candidata ha abogado así por un sistema de salud donde los profesionales sanitarios alcancen "la equiparación real y no tengan que dejar Andalucía e incluso España. Hay que dignificar a los profesionales sanitarios si queremos tener una sanidad eficaz y de calidad".

Jiménez- Becerril ha aseverado, al respecto, que "la sanidad pública no tiene ideología, no sabe de izquierdas o derechas, y vamos a intentar mejorar lo público para que haya más plazas y esté mejor gestionado, pero también vamos a intentar que aquellos médicos que quieran trabajar en lo privado no se les penalice".