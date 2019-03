8M.- El metro avisa de frecuencias de 15 minutos por la huelga pero el comité espera poca adhesión a los paros

Publicado 07/03/2019 19:34:09 CET

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

De cara a las movilizaciones de este viernes por el Día Internacional de la Mujer, para el cual hay convocados tanto una huelga de 24 horas como paros parciales de dos horas por la mañana y por la tarde o de solo una hora, la sociedad Metro de Sevilla, participada mayoritariamente por la corporación Globalvía y en un 11,76 por ciento por la Junta de Andalucía, prevé intervalos de más de 15 minutos en el paso de trenes por las estaciones, si bien el comité de empresa espera que la inmensa mayoría de la plantilla no secunde los paros.

Los servicios mínimos fijados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para el funcionamiento del metro con motivo de los paros del 8 de marzo implicarían un 25 por ciento del funcionamiento del servicio habitual en el caso de las horas punta y un 20 por ciento en el caso de las horas valle, con lo que la empresa avisa de posibles frecuencias de paso de trenes por las estaciones de más de 15 minutos "durante toda la jornada".

No obstante, fuentes del comité de empresa han precisado a Europa Press que de una parte, la plantilla apenas cuenta con "dos o tres mujeres" entre sus filas, toda vez que además, desde la representación de la misma no habría consignas específicas de sumarse a los paros, bajo la premisa de que en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo, sería necesario "reservar" el instrumento de los paros para el caso en el que las conversaciones no avancen. Por eso, el comité de empresa no espera que la plantilla del metro protagonice una especial adhesión a estos paros.