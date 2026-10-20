La AACID selecciona un proyecto de alfabetización en el Sahara y un curso contra los discursos de odio de la US

Proyecto de alfabetización en el Sahara de la US - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos proyectos impulsados desde la Universidad de Sevilla (US) han resultado seleccionados entre las iniciativas beneficiarias de las subvenciones concedidas por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo en su convocatoria del ejercicio 2026 para la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.

Según ha indicado la US en un comunicado, la primera de ellas es el proyecto denominado Rasdel2 Desarrollo de la alfabetización de la segunda lengua en la educación superior en los campamentos de población refugiada saharaui.

La propuesta que da continuidad al trabajo de cooperación y alfabetización multimodal que el profesorado y estudiantes de la Universidad de Sevilla desarrollan desde hace varios años en los campamentos saharauis y que en esta nueva etapa seguirá colaborando con la Universidad de Tifariti para reforzar su papel como agente transformador y de conocimiento.

La segunda iniciativa financiada trata de un Curso de experto para la prevención de los discursos de odio basado en la evidencia científica, un proyecto que surge "ante el aumento significativo de los discursos y delitos de odio experimentado en la última década como consecuencia de la digitalización, la polarización social y la proliferación de narrativas excluyentes".

El proyecto contempla el diseño e impartición de un curso de formación especializado orientada a la revisión de la práctica profesional y al diseño de estrategias efectivas, que capacitará a 180 personas participantes entre España y Latinoamérica.

Ello, a través de 30 plazas en un curso de posgrado como enseñanza propia de la Universidad de Sevilla, 30 plazas en sesiones presenciales y 120 en seminarios web dirigidos a docentes, estudiantado universitario, personal de organizaciones sociales y de administraciones públicas, profesionales de la comunicación y otros agentes clave de la cooperación, culminando además con la sistematización y difusión de buenas prácticas de base local alineadas con los objetivos de la Agenda 2030.