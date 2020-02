Adelante alerta del desahucio de una vecina de Cerro-Amate víctima de violencia y su hermana con discapacidad del 69%

Publicado 17/02/2020 14:42:15 CET

SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adelante Sevilla ha reclamado una solución habitacional para una víctima reconocida de violencia machista en Cerro-Amate y que cuenta con la tutela judicial de su hermana, la cual tiene una discapacidad psíquica del 69 por ciento y "le corresponde una plaza en un piso tutelado que aún sigue esperando".

El desalojo está previsto para el miércoles, a las 9,30 horas, después de que la entidad propietaria del inmueble denunciara la ocupación de la vivienda, que se produjo en 2015.

En un comunicado, Adelante advierte de que, "a pesar de que los Servicios Sociales municipales son conocedores de la situación

desde 2015, y aún cuando Claudia reunía los requisitos para recibir la Renta Activa de Inserción, hasta la fecha no ha contado con ningún tipo de ayuda social".

Los concejales de Adelante Daniel González Rojas y Sandra Heredia, junto con activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, han mantenido un encuentro con Claudia para abordar su situación. Desde la formación política se indica que en 2015, Claudia, víctima de violencia de género, con la tutela de su hermana y sin empleo, sólo encontró la ocupación de esta vivienda como "única alternativa" y acudió "inmediatamente a los Servicios Sociales Comunitarios de Cerro-Amate para comunicar su situación".

Sin embargo, explica que ésta "no ha recibido ningún tipo de ayuda, como la Renta Activa de Inserción a cuya percepción tenía derecho desde 2016 y en años posteriores como consecuencia de su situación económica". "Tampoco ha recibido ninguna ayuda por parte de las administraciones su hermana, que según la Ley de Dependencia debería tener garantizada una plaza en un piso tutelado", insiste, tras agregar que en la actualidad Claudia tiene un trabajo temporal por el que percibe "una remuneración muy inferior al salario mínimo y con la que no puede hacer frente a los gastos de un alquiler no protegido".

"La exigua pensión que recibe su hermana la ha invertido hasta la fecha en pagar el centro especializado al que acude a diario, habida cuenta de que siguen sin llegar las ayudas a las que debería tener derecho en virtud de la Ley de Dependencia. Claudia ha solicitado de nuevo a la Junta de Andalucía que valore la situación de su hermana y al menos le otorgue una plaza en un centro de atención diurna", apunta.

En este marco, González Rojas ha llamado la atención sobre "la terrible situación por la que están atravesando tanto Claudia como su hermana, sin que las instituciones hayan sabido estar a la altura". En la misma línea se ha manifestado Heredia, quien cree que "una ciudad como Sevilla, con unos niveles de pobreza tan alarmantes como reflejan todas las estadísticas, debería tener más recursos para atender a quienes se encuentran en una situación como esta".

González Rojas reclama "una solución habitacional para evitar que Claudia y su hermana tengan que atravesar por un proceso tan doloroso como es un desahucio" y pone el foco en que "estas dos personas llevan pidiendo ayuda desde 2015 y, pese a que en virtud de la Ley tenían derecho, nadie las ha ayudado".

El portavoz adjunto de Adelante Sevilla señala que "la empresa que figura como titular de la vivienda es una inmobiliaria propiedad de un banco con la que ésta pretende lavar su imagen" y recuerda "que ha firmado para ello incluso diversos convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla".

Heredia, por su parte, critica "el fracaso absoluto de los servicios sociales municipales y de Emvisesa a la hora de dar una respuesta a las necesidades de Claudia y de su hermana" y apunta que "lo más terrible es que hay muchas más personas que se encuentran en una situación muy similar, que por ley tienen derecho a unas ayudas que nunca llegan".

Heredia lamenta que "es una práctica habitual, tanto del Ayuntamiento como de las entidades bancarias, de apurar hasta el final para encontrar una solución, sin valorar el sufrimiento por el que atraviesan las familias". "Esperamos que haya una solución antes del miércoles y que Claudia y su hermana no tengan que afrontar un desahucio", asegura la edil, quien concluye afirmando que "si nadie paraliza este desahucio, Adelante Sevilla junto a la PAH y al barrio estaremos allí este miércoles para evitar que se produzca".