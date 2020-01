Adelante Mairena ve "altamente contaminante" el tanatorio proyectado y critica el "lucro" a costa de lo público

Publicado 20/01/2020 15:28:29 CET

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras licitar el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), gobernado por el socialista Antonio Conde, una concesión destinada a que una empresa se haga cargo de la construcción de nuevas instalaciones de cementerio con un tanatorio y un crematorio, asumiendo la empresa el coste de las obras para gozar de la explotación de tales equipamientos durante 40 años, el grupo municipal de Adelante ha avisado de que las actividades de cremación de cadáveres son "altamente contaminantes" y de que esta licitación favorece el "lucro privado" a costa de lo público.

En un comunicado remitido a Europa Press, el grupo de Adelante Mairena del Aljarafe admite "la necesidad de ampliar el cementerio" de la localidad" para que el mismo sea prestado "en las mejores condiciones por el Ayuntamiento" merced a las competencias reconocidas por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

No obstante, la coalición de izquierdas avisa de que los servicios de tanatorio y crematorio no constituyen una "obligación legal" para el Ayuntamiento y además están "cubiertos con creces" en el ámbito geográfico de la localidad. "La ubicación de otro crematorio en Mairena del Aljarafe no es coherente, ya que hay uno a diez minutos en Tomares y tres más en los cercanos municipios de Almensilla, Camas y Coria", avisa Adelante.

COBRAR "TASAS O PRECIOS PÚBLICOS"

Y mientras los pliegos de la concesión licitada, recogidos por Europa Press, incluyen "la construcción de un cementerio, la instalación de unidades de enterramiento", la creación y explotación de "las instalaciones necesarias para la prestación del servicio de tanatorio y crematorio para la incineración de cadáveres", los "servicios integrales funerarios" del recinto y "la percepción de derechos, tasas o precios públicos que procedan" merced a los citados servicios, Adelante avisa de que mediante este concurso, "la gestión del servicio de cementerio también pasará de ser pública a estar en manos de la empresa que obtenga la concesión, que podrá explotar para su beneficio privado el servicio público de cementerio durante 40 años, además del nuevo tanatorio y crematorio".

Dado el caso, los concejales de Adelante rechazan que se favorezca "el lucro privado a costa de un servicio público", agregando a continuación que "la actividad de cremación es altamente contaminante para el medio ambiente", lo que les lleva a invocar la Ley 2011 de Salud Pública de Andalucía.

En paralelo, Adelante Mairena señala que la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz "ha pedido tanto a la Consejería de Salud como a la de Medio Ambiente que sean más restrictivas a la hora de autorizar el emplazamiento" de nuevas instalaciones de crematorio.