Adelante pide cerrar la depuradora de San Jerónimo y que Ayuntamiento de Sevilla y Junta "dejen de marear" a vecinos

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de Adelante en el Parlamento de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla han registrado una iniciativa para exigir a sendas administraciones "que ejecuten, de una vez, los fondos europeos" recibidos para el desmantelamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de San Jerónimo.

Así, lo han comunicado en una nota conjunta el diputado andaluz, Ismael Sánchez, y el portavoz del grupo municipal, Daniel González Rojas, quienes han recordado que los vecinos llevan "demasiados años esperando soluciones" que garanticen la calidad y habitabilidad de la zona.

"No hay justificación para que no se inicie el cierre de la estación depuradora de este barrio, en general, y 'La Papachina', en particular. Están preocupados porque ocurra lo mismo que en 2011, que llegando a estar incluso tramitada y adjudicada la obra de cierre, a través de una operación de traslado y construcción de otras instalaciones, finalmente no se acometió", han afirmado.

La novena línea de actuación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi) del Ayuntamiento es el programa de mejora del comportamiento ambiental de la EDAR de San Jerónimo para la reducción de los malos olores. Así, su bjetivo es conseguir una mayor aceptación de las infraestructuras y soluciones innovadoras a problemas urbanos y desarrollar medidas que permitan su aplicación en otras infraestructuras de Sevilla o de otras ciudades, añade el comunicado.

Desde que el gobierno municipal, el 20 de febrero de 2019 firmó un contrato con la UTE Hidralia-Acsa con un presupuesto de adjudicación de 756.968 euros y un plazo de ejecución de 20 semanas para trabajos de desodorización de las emisiones generadas en el edificio de pretratamiento de la EDAR a través de biofiltros, "no se han tenido más noticias del avance de la operación de cierre, desmantelamiento y traslado de aguas residuales a la depuradora del Copero", ha destacado desde la formación de izquierda.



Así, Sánchez ha criticado que "son demasiados los años de promesas y engaños", a los que ahora se suma el uso de las administraciones local y autonómica para "confrontar políticamente". "Por esto, hemos presentado de forma simultánea unas iniciativas en las dos instituciones; está previsto que los trabajos se inicien a lo largo de 2020, no hay excusas, queremos saber la fecha, el presupuesto y cómo se piensa garantizar que no se pierda empleo y reubicar a los trabajadores de la planta que se va a cerrar".

Por su parte, González Rojas ha recordado la "justa" reivindicación histórica de un barrio al tiempo que ha reconocido que si finalmente se logra el cierre de la depuradora es gracias a la lucha vecinal. Por último, ha reiterado que es urgente cumplir con la normativa europea sobre tratamiento de aguas residuales y "esta EDAR no lo hace, además de que está más que amortizada tras casi 40 años de funcionamiento".