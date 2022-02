Adelante pregunta por la "negativa" de la Junta a ceder el cortijo del Alamillo de Sevilla para el Febrero Republicano

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico no adscrito Nacho Molina, del antiguo grupo parlamentario de Adelante Andalucía, una marca refundada por Anticapitalistas, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista y Defender Andalucía tras el cisma vivido en dicho grupo, ha elevado una pregunta parlamentaria al Gobierno andaluz de PP y Cs, en demanda de información sobre las "razones" por las cuales no ha sido cedido el cortijo del parque del Alamillo para las actividades del Febrero Republicano, destinado a promover el republicanismo laico, cuando se trata de la sede tradicional de dicho evento.

En su pregunta, recogida por Europa Press, Nacho Molina expone que "el movimiento memorialista de Sevilla ha venido convocando desde hace años el Febrero Republicano, con la participación de numerosas personas, entidades, colectivos y movimientos que, desde muchas posiciones políticas y personales, convergen en la necesidad de abordar el debate sobre el modelo de Estado", toda vez que "desde hace diez años, el cortijo del Alamillo ha sido el escenario donde se han desarrollado las actividades del Febrero Republicano".

Pero "por primera vez", a las entidades promotoras del evento "se les ha negado el espacio común del cortijo del Parque del Alamillo, sin justificación alguna ni respuesta por escrito a la petición, que tradicionalmente se venía haciendo", según Nacho Molina.

"Resulta de todo punto incomprensible que una actividad que tiene contenido educativo, académico, divulgativo, cultural y, por supuesto, político, sea impedida sin motivo aparente y lo que no queremos pensar quienes hemos participado de esa actividad durante muchos años es que la decisión de no ceder, por primera vez, el espacio, obedezca a motivos ideológicos", avisa el diputado no adscrito Nacho Molina.

Por eso, pide que el Gobierno andaluz informe sobre "qué razones justifican la negativa a la cesión del espacio de trabajo del cortijo en el Parque del Alamillo para la celebración del Febrero Republicano".