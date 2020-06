Adelante Sevilla avisa de que el servicio de mantenimiento de edificios municipales "no tiene ni pintura"

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, ha advertido de que, "a la falta ya histórica de personal que padece el servicio de mantenimiento de edificios municipales, se suma ahora que la plantilla no tiene ni pintura, ni madera, ni cristales, materiales imprescindibles para la labor que realizan".

Rojas ha visitado, junto al presidente del comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Loza, la nave del servicio de mantenimiento de edificios municipales para "constatar las graves carencias que sufre la plantilla".

"Este servicio es el encargado de mantener y conservar en condiciones adecuadas los aproximadamente 300 edificios de titularidad municipal que hay en nuestra ciudad, prestando especial atención a más de 100 colegios públicos", explica González Rojas en un comunicado.

Sin embargo, lamenta no conocer si durante este verano, tal y como se hacía anteriormente, "se podrá realizar la puesta a punto de colegios y centros cívicos, pues los trabajadores denuncian que ya no tienen los materiales más elementales y necesarios para realizar su labor".

Explica que el alcalde, Juan Espadas, y el PSOE "alegan que las restricciones legales, concretamente la Ley Montoro, les impide hacer más contrataciones para reforzar el servicio", pero el concejal considera que "no hay ningún impedimento legal para que el Ayuntamiento de Sevilla compre latas de pintura".

Para el edil, "este es un nuevo ejemplo de la desidia y de la mala gestión de Juan Espadas respecto al servicio de mantenimiento de los edificios municipales de la ciudad, porque ni Montoro ni Montero le impiden al alcalde comprar latas de pintura".

El portavoz de Adelante en el Ayuntamiento de Sevilla cree que "la única explicación para esta gestión tan incomprensiblemente mala es que Juan Espadas y el PSOE quieren privatizar este servicio municipal". Asegura que "ya en el pasado verano el gobierno municipal privatizó una parte del servicio con un suculento contrato para una empresa privada".

Pese a ello, "la empresa contratada por el gobierno municipal no solo no ha funcionado y no ha realizado correctamente los trabajos que se le exigía, sino que su gestión ha sido tan mala que actualmente se encuentra en quiebra y en concurso de acreedores".

Rojas espera que "Juan Espadas comprenda de una vez por todas que las privatizaciones no funcionan y el contrato suscrito el pasado año es ya el enésimo ejemplo". No obstante, se muestra receloso y cree que "ni el alcalde ni su gobierno municipal parecen comprenderlo; a ver si van a tener que venir la OMS o el mismísimo Obama para hacérselo comprender a Juan Espadas", ironiza González Rojas, quien deja claro que "privatizar no es la solución y que Adelante Sevilla va a seguir defendiendo que todo el poder sea para lo público".