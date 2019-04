Adelante Sevilla se compromete a llevar el carril bici a Valdezorras y "priorizar" las demandas de las barriadas

Publicado 21/04/2019 11:53:11 CET

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Sevilla se ha comprometido este domingo a conectar Valdezorras con el resto de la ciudad mediante un carril bici y "priorizar" las demandas de las barriadas más alejadas de la zona norte de la ciudad.

Así lo ha avanzado el candidato número dos de la confluencia, Daniel González Rojas, tras un encuentro con miembros de entidades de Valdezorras, Aeropuerto Viejo y El Gordillo, entre las que se encontraban las asociaciones vecinales Los Girasoles y Despertar, el centro de pensionistas Miguel García Marín de Valdezorras, Vistahermosa Club de Fútbol o la asociación de madres y padres del alumnado (AMPA) Ponte en Camino.

Según ha recogido el partido en una nota de prensa, Rojas ha explicado que tras la reunión ha constatado el "importante malestar existente" en estas barriadas a cuenta del "abandono y desatención" que su población sufre por parte del alcalde, Juan Espadas (PSOE).

En esta línea, se ha comprometido a urbanizar calles, mantener el alumbrado público, sustituir las antiguas tuberías de agua para eliminar la uralita, limpiar el canal soterrado del Gordillo o a levantar un centro cívico en Valdezorras, entre otras medida, para "dar carpetazo a la Sevilla de las dos velocidades que han impuesto PP y PSOE" en sus mandatos al frente del Ayuntamiento hispalense.

A su juicio, las demandas de Valdezorras "llevan años durmiendo el sueño de los justos", a pesar de que "la mayoría de ellas son pequeñas actuaciones con las que se mejoraría la vida de los residentes". "Que en cuatro años no se haya urbanizado el acceso al centro deportivo de Valdezorras, sustituido los badenes por pasos de peatones, replantado los alcorques vacíos o solventado los problemas que presentan los acerados de las calles Hortensia y Poto del Gordillo deja a las claras las prioridades de Espadas, que solo viene a estos barrios en época electoral y luego si te he visto no me acuerdo", ha afirmado el también portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento.

Aún "más sangrante si cabe" es la construcción del carril bici que han demandado "históricamente" los vecinos, un proyecto que "comenzó a venderse como cierto hace casi cuatro años y sigue sin ejecutarse". Por ello, González Rojas se ha comprometido a "desbloquear, de una vez por todas, esta infraestructura" y a conectar con vías ciclistas Alcosa, San Jerónimo, Aeropuerto Viejo, Valdezorras y Pino Montano.

Del mismo modo, ha apuntado que Adelante Sevilla acometerá la recepción de las barriadas y zonas de la ciudad que están aún pendientes, como vienen solicitando los residentes afectados por esta situación, una medida que "mejoraría el mantenimiento del alumbrado público", que se ampliaría en horario nocturno por seguridad, jardines y limpieza.

Por otro lado, se ha referido al "limbo legal" en el que se encuentran algunas familias, como las que viven en el llamado 'Camino de los Rojas', "algo totalmente inconcebible que asfixia a estos vecinos con sanciones y que precisa de una regularización urgente".

"Es inconcebible que el Gobierno local castigue a sus vecinos a vivir sin iluminación en las calles, con aceras de albero y tierra, donde la basura se recoge solo ciertos días a la semana o las tuberías aún son de uralita", ha denunciado el candidato de Adelante Sevilla, quien ha señalado que, para revitalizar estas zonas, la confluencia se plantea además la construcción de un centro cívico y un cibercentro con el que combatir la "brecha digital".

"Ha llegado el momento de que el Ayuntamiento acabe con la ciudad a dos velocidades que han provocado las políticas de PP y PSOE en los últimos años y haga de Sevilla un sitio mejor y más habitable al servicio de la mayoría social", ha concluido.