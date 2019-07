Adelante Sevilla pide a Espadas que "indulte" a las once melias de la Puerta de la Carne

Publicado 28/07/2019 14:42:25 CET

SEVILLA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adelante Sevilla ha pedido este domingo al alcalde de la ciudad, el socialista Juan Espadas, que "indulte" a las once melias de la Puerta de la Carne.

Esta formación ha explicado en un comunicado que un estudio de la US señala que diez melias, ubicadas en una calle con una longitud aproximada de cien metros, "son capaces de absorber cada día las emisiones de CO2 emitidas por más de 10.000 vehículos".

"No tendría ningún sentido que el Ayuntamiento de Sevilla, tras aprobar la declaración de Emergencia Climática y Ecológica, decida talar las once melias ubicadas junto al Mercado de la Puerta de la Carne", ha afirmado el portavoz adjunto de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, quien ha exigido al gobierno municipal que "indulte estos once árboles que cumplen una función medioambiental y que, además, garantice el carácter público de la plaza donde se ubican", tal y como defienden los vecinos que se agrupan en la plataforma ciudadana 'Salva tus árboles'.

Además, Adelante ha indicado que el proyecto de rehabilitación del Mercado de la Carne "arrancó en plena era Zoido, quien pretendía ubicar en el recinto un mercado gourmet, recibiendo duras críticas por parte del grupo municipal socialista, que se encontraba entonces en la oposición".

"Fue Antonio Muñoz, actual concejal delegado de Hábitat Urbano, quien definía el proyecto como 'una oportunidad perdida' y lo ponía como ejemplo de urbanismo a la carta y falta de proyecto cultural", ha detallado Adelante, insistiendo en que "Muñoz llegaba incluso a afirmar que aquel proyecto podía vulnerar la legalidad, puesto que en la práctica era un centro comercial encubierto".

Por ello, González Rojas ha reclamado "el indulto para las once melias de la Puerta de la Carne y la revisión del proyecto de remodelación del Mercado, para que la plaza siga siendo de titularidad pública y que también se garanticen los usos sociales de un edificio que, según el propio PGOU, debe gozar de una protección especial".

"Estamos exigiendo aquello que Juan Espadas pedía cuando estaba en la oposición y que, una vez llegó al gobierno, parece haber olvidado completamente", ha lamentado el edil de Adelante.

Adelante ha pedido al gobierno local se reúna con la plataforma ciudadana 'Salva tus árboles' para "poner sobre la mesa soluciones alternativas al proyecto de remodelación del Mercado de la Puerta de la Carne". Para Daniel González Rojas, "el proyecto de rehabilitación del edificio está revelando todas las contradicciones de Juan Espadas, capaz de hacer justamente lo mismo que criticaba cuando estaba en la oposición".

"Esperemos que, tras haberse aprobado la declaración de Emergencia Climática y Ecológica en nuestra ciudad, el alcalde no se atreva a talar las once melias de la Puerta de la Carne, porque pasaría a la historia como el mayor arboricida de la ciudad, por encima incluso de Zoido", ha concluido González Rojas.