Adelante Sevilla propone una comisión para dar solución a los casi 300 interinos del Ayuntamiento

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Adelante, Daniel González Rojas, quien ha mantenido un encuentro con la Plataforma de Interinos del Ayuntamiento de Sevilla, ha reclamado este domingo al alcalde, Juan Espadas (PSOE), que "deje de mirar hacia otro lado" y, "tal y como ya están haciendo otras administraciones cercanas y gobernadas por el PSOE", como la propia Diputación, se ponga manos a la obra para dar una solución a los casi 300 trabajadores interinos del Consistorio.

En un comunicado, González Rojas explica que la "histórica sentencia" de Alicante, donde un juez ha reconocido la condición de empleada pública fija a una trabajadora interina que llevaba 13 años como temporal, obliga a que las diferentes administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Sevilla, se pongan manos a la obra para encontrar soluciones a través del diálogo.

El concejal señala que los interinos del Ayuntamiento "no tienen la culpa de que la Administración no haya hecho debidamente su trabajo" y no haya convocado oposiciones durante años, dando lugar a situaciones no solo de interinidad en la función pública, sino de "auténtico fraude" en la contratación, y censura que hace meses que llevaron esta cuestión a la Comisión de Control al Gobierno municipal y la concejal de Recursos Humanos, Clara Macías, "no solo salió por peteneras, sino que demostró una vez más su absoluto desconocimiento sobre la materia".

Adelante, tal y como explica su portavoz municipal, propone la creación de una comisión de trabajo donde puedan participar todos los grupos políticos, los sindicatos y el personal afectado. González Rojas no entiende "por qué, cuando otras administraciones se están adaptando para no seguir en fraude de ley, en el Ayuntamiento de Sevilla seguimos de brazos cruzados".