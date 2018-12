La administración 'El gato negro' de Sevilla celebra el reparto de casi un millón de euros del 2.308

Publicado 22/12/2018 12:49:29 CET

SEVILLA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La emblemática administración de lotería 'El gato negro', sita en pleno centro de la capital sevillana, ha repartido un total de 900.000 euros en 15 series del 2.308, lo que ha supuesto la venta de un total de 150 que ha resultado agraciados este sábado en el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2018.

Carmen Sánchez, empleada de 'El gato negro', ha explicado a Europa Press que muchas personas han comenzado a acercarse a celebrar este premio desde que se ha conocido que han vendido ahí el 2.308, el quinto premio más perezoso del día pues ha sido el último de los ocho de esta categoría en salir de los bombos, cerca de las 12,00 horas.

En la Avenida de la Constitución de Sevilla, varios viandantes se han acercado a la referida administración que, a pesar del nombre y ser la número trece, este año ha vuelto a ahuyentar el mal fario y ha regado a la ciudad con 900.000 euros.

Precisamente estas particularidades, habitualmente relacionadas con la mala suerte, son las que hacen de este despacho de loterías un lugar emblemático donde los sevillanos año tras año hacen colas para comprar su décimo navideño.

"Estamos muy contentos, hemos repartido las 15 series y los 150 décimos, este año lo hemos vendido todo", ha celebrado Sánchez, que ha explicado que están esperando recibir el cartel de Loterías y Apuestas del Estado que conmemora la venta de este quinto premio.

Y precisamente el año pasado 'El gato negro' también vendió un quinto premio del Sorteo de Navidad, si bien en esa ocasión la suerte no estuvo a su favor como este año pues tuvieron que devolver toda la serie que resultó agraciada al no venderla. "Era un número muy bajo" y quizás por eso no cosechó éxito entre los viandantes.

Pero esta vez, como ha aplaudido Carmen, "hemos podido sacar todas las series a la ventanilla y venderlas".

De hecho, cabe la posibilidad de que algún décimo del número premiado, el 2.308, se vendiera a última hora de este viernes, en la víspera del sorteo, porque, como ha explicado, no han dejado de tener cola, "ha habido gente hasta el final intentando comprar sus décimos y menos mal", en un enclave situado en una de las arterias con más tránsito de la capital hispalense, más en estos días navideños.

MÁS DEL 2.308 EN SEVILLA Y PROVINCIA

Igualmente, también se han vendido en la capital otros dos décimos premiados con este quinto premio, concretamente en la administración de loterías número 4, en la Avenida Menéndez Pelayo, y en la 62 de Luis Montoto, donde se han repartido 12.000 euros a razón de 6.000 cada uno.

Y otros dos décimos se han repartido por la provincia, uno en La Puebla del Río, en un despacho de la calle Palmar, y otro en el Centro Comerciald e Hipercor de San Juan de Aznalfarache, cada uno agraciado con 6.000 euros.