La agencia sevillana Parnaso logra tres premios en la 40 edición de los prestigiosos 'The Telly Awards'

Publicado 31/05/2019 13:04:03 CET

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Los Premios 'The Telly Awards', fundados en 1979 para honrar los comerciales hechos para televisión por cable y local, han reconocido el talento creativo de la agencia sevillana Parnaso con los premios 'Silver winner' in social video para San Pablo Motor BMW, 'Silver winner' in promotional video para Parnaso y 'Bronze winner' in social video para GSC Aero.

Los galardones, considerados los reconocimientos más prestigiosos de video en el mundo, han evolucionado a lo largo de estos 40 años para reflejar un universo de televisión y video en expansión, agregando nuevas categorías para las redes sociales, videos inmersivos, contenido de marca y videos corporativos.

En la actualidad, los Premios 'The Telly Awards' siguen siendo considerados los premios más grandes para video en el mundo. Este año, entre los ganadores se encuentran empresas como Netflix, Condé Nast, DC Entertainment, Univision, AJ +, Adult Swim, CNN, Verizon, T Brand Studio, CBS Interactive , ESPN y Viacom.

Los Premios Telly en su 40 aniversario han contado con una lista de jueces compuesta por "el grupo más diverso y de élite" de líderes de la industria de la televisión y el video en la historia del premio. Las entradas han sido evaluadas por miembros del jurado de la potencia creativa Droga5, el estudio de generación de películas Ryot, Condé Nast, Framestore, Vimeo, Vice y A&E Networks.

Tal y como ha declarado el director general creativo de Parnaso, José Arribas, "nos sentimos muy honrados por los reconocimientos recibidos en Nueva York con los Premios The Telly Awards. Es muy satisfactorio comprobar que líderes creativos mundiales consideran que el trabajo que desarrollamos en la agencia es digno de recibir unos reconocimientos tan prestigiosos, aunque lo realmente importante para nosotros es contar con la confianza de nuestros clientes y poder comprobar como nuestra intervención y trabajos les ayudan a incrementar su cuota mercado, mejorar su posicionamiento de marca y a mejorar sus cuentas de resultado".

En esta línea, Arribas ha sostenido que "en Parnaso nos sentimos muy felices de nuestro origen español y de estar ubicados en Sevilla. Nuestro lema es: 'Parnaso, la agencia local más internacional' y, con esta frase, queremos poner de manifiesto nuestro orgullo de ser una agencia local y transmitir una clara vocación internacional".

Igualmente, el director general ha recordado que en estos 12 años de recorrido ya han trabajado para 21 clientes internacionales, desarrollado 110 proyectos internacionales; así como han logrado más de 130 premios internacionales.

"En Parnaso somos locales e internacionales. Trabajamos para empresas españolas y multinacionales tanto a nivel local, regional, nacional e internacional", ha insistido Arribas, quien ha añadido que "con este nuevo éxito internacional, Parnaso se posiciona a la cabeza de las agencias más creativas y multidisciplinares de España".

En los cinco primeros meses de este 2019, ya han conseguido 15 premios internacionales en diez categorías diferentes como son web, publicidad en redes sociales, gráfica publicitaria, logotipo, video promocional, anuncio de prensa, identidad corporativa, video social, anuncio de revista y publicidad exterior.