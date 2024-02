La agenda del Ayuntamiento de Sevilla en Fitur enfrenta al equipo de gobierno y al Grupo Socialista

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La agenda del Ayuntamiento de Sevilla en la reciente Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), celebrada a mediados de enero, ha enfrentado al Gobierno local y al Grupo Municipal Socialista este viernes, con ocasión de la Comisión de Control y Fiscalización. En este sentido, mientras los socialistas la ha calificado de " muy pobre", en especial los actos previstos por los concejales, el equipo de gobierno ha destacado el "rotundo éxito" de la cita y ha esgrimido las 220 reuniones celebradas, "de una forma u otra", en este importante escaparate del sector.

De un lado, el concejal socialista David Guevara, ha tildado de "muy pobre" la agenda de las delegadas municipales, así como que no se haya aprovechado para presentar el calendario deportivo de la ciudad, "como es el caso del Maratón, que este año conmemora su 25 aniversario y que cuenta con Abel Antón y Martín Fíz como embajadores", al tiempo que se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con el hecho de que el Ayuntamiento y sus concejales de gobierno "cumplan esas funciones de representación, que es algo importante para estar conectado con el exterior y con otras administraciones".

En este sentido, Guevara ha interpelado al portavoz del equipo de gobierno, Juan Bueno, por la agenda que han tenido allí, "si es que han estado sacándose alguna foto en un photocall en algún pasillo de Fitur con un cartel que dice 'Sevilla 41 grados', si han ido a disfrutar de 'la noche madrileña' con el dinero de los sevillanos o si realmente han ido a desarrollar alguna función de representación que aporte ese valor añadido y que genere cuestiones positivas para la ciudad", ha preguntado.

Al respecto, Bueno le ha afeado su interveción, que ha calificado de "chusca", y ha querido disipar las dudas vertidas desde la bancada del Grupo Socialista. "No sé si eso formaba parte, a lo mejor, de las agendas anteriores. Ahora no, se va a trabajar".

"No discuto la agenda que ha podido tener el presidente del pleno, me parece correcta y me parece importante y necesaria, pero algunas de sus concejales han ido allí ¿a qué?, ¿a participar en un foro? ¿Una noche han estado en Fitur durmiendo y comiendo allí?", ha replicado Guevara. "La agenda que han presentado no tiene mucho sentido. Creo que era innecesario que algunas de sus concejales o algunos de sus concejales se hayan desplazado a Madrid para participar en foros que no requerían tampoco una presencia municipal".

Por su parte, el portavoz del Gobierno local ha señalado que el sector turístico "está encantado" y que "ha estado de acuerdo con el stand de Sevilla y le ha parecido pequeño para años siguientes". "Ha sido un éxito rotundo aunque ustedes no lo acepten. No intente echar suciedad donde no la hay. Ha intentado hacer una intervención tan chusca que le ha salido mal", ha asegurado Bueno.

Entre los actos programados en Fitur, Bueno ha destacado la presencia en 'Pasión for Summer', reuniones con Telefónica, Endesa o embajadores de China y de Estados Unidos; la presentación del destino Sevilla-Madrid, con diputados nacionales y senadores, 'Fitur Woman' --un foro de promoción para el sector empresarial sevillano femenino--, la Bienal de flamenco y la iniciativa 'Naturaleza encendida'.

"La delegada de Consumo tuvo una reunión con la directora general de Comercio y Mercados de Madrid sobre los mercados de abastos, y la delegada de Educación, Familia, Igualdad y Juventud estuvo presente en Fitur LGTBi", ha citado Bueno, entre otros actos desarrollados en Madrid y que ha enumerado en su intervención en la citada comisión.