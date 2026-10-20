Alana S.Portero, Julia Navarro o Carmen Mola, entre los nombres que encabezan la programación de la Feria del Libro

Presentación del cartel de la Feria del Libro de Sevilla 2026 - FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Sevilla (Felise) reunirá este año desde el 28 de octubre hasta el 8 de noviembre en los Jardines de Murillo una programación con nombres como Alana S.Portero, Julia Navarro o Carmen Mola.

Durante doce días, nombres de la literatura contemporánea, autores emergentes y lectores se darán cita en un encuentro que también contará con Jesús Carrasco, Manuel Vilas, Paco Roca, Rayden, Ignacio Peyró y Lana Corujo, entre otros.

De esta forma, la programación se desarrollará en tres espacios principales, estos son la Fundación Unicaja, Fundación José Manuel Lara y UNIA, y en las casetas de los expositores.

Cabe mencionar el Festival del Libro en Lengua Española de Sevilla (Hispalit), cuyos encuentros serán conducidos por la periodista cultural y guionista Marta Maldonado y reunirán en el Espacio Fundación Unicaja a escritores de distintas generaciones para conversar sobre sus obras, los procesos de creación y su manera de mirar el presente.

Además, el Centro Andaluz de las Letras colaborará en la programación de Felise con cuatro conversaciones en torno a novedades literarias, con la participación de Isabel Bono, Ignacio Peyró, Nerea Pérez de las Heras y Eloy Tizón.