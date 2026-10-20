Alana S.Portero, Julia Navarro o Carmen Mola, entre los nombres que encabezan la programación de la Feria del Libro

Presentación del cartel de la Feria del Libro de Sevilla 2026
Presentación del cartel de la Feria del Libro de Sevilla 2026 - FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Actualizado: martes, 20 octubre 2026 18:08
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SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Sevilla (Felise) reunirá este año desde el 28 de octubre hasta el 8 de noviembre en los Jardines de Murillo una programación con nombres como Alana S.Portero, Julia Navarro o Carmen Mola.

Durante doce días, nombres de la literatura contemporánea, autores emergentes y lectores se darán cita en un encuentro que también contará con Jesús Carrasco, Manuel Vilas, Paco Roca, Rayden, Ignacio Peyró y Lana Corujo, entre otros.

De esta forma, la programación se desarrollará en tres espacios principales, estos son la Fundación Unicaja, Fundación José Manuel Lara y UNIA, y en las casetas de los expositores.

Cabe mencionar el Festival del Libro en Lengua Española de Sevilla (Hispalit), cuyos encuentros serán conducidos por la periodista cultural y guionista Marta Maldonado y reunirán en el Espacio Fundación Unicaja a escritores de distintas generaciones para conversar sobre sus obras, los procesos de creación y su manera de mirar el presente.

Además, el Centro Andaluz de las Letras colaborará en la programación de Felise con cuatro conversaciones en torno a novedades literarias, con la participación de Isabel Bono, Ignacio Peyró, Nerea Pérez de las Heras y Eloy Tizón.

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