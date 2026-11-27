Alcalá de Guadaíra celebra este sábado la gran final del XXXIII Concurso Nacional de Cante Flamenco 'La Soleá'. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Guadaíra acogerá este próximo sábado 27 de noviembre la gran final del XXXIII Concurso Nacional de Cante Flamenco 'La Soleá', un certamen que organiza la Peña Flamenca y que cuenta con el patrocinio de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento.

Según ha detallado del Ayuntamiento en una nota, los finalistas de esta edición son: Iván Segura 'El Chaskio', Susana Romero, Juan Ruiz 'El Juana', Estéfano Molin 'El Nani' y el alcalareño Diego Benítez. Además de Julia Moreno 'La Debla' y Pedro Cortés, reconocidos con los premios Manolito el de María y Soleá de Alcalá.

En este contexto, el delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha felicitado a los finalistas y ha destacado "el orgullo que supone asistir a la final de un concurso tan ligado a nuestra historia y nuestra identidad". Además, ha agradecido la labor de la Peña Flamenca Soleá de Alcalá por "seguir manteniendo vivo nuestro flamenco".

En este sentido, Rivas ha reiterado el "compromiso municipal del flamenco como tradición y seña de identidad local no sólo con aportaciones económicas, sino también para la difusión, el engrandecimiento y el trabajo colaborativo que siga permitiendo el fortalecimiento de nuestra cultura en el presente y en el futuro, con el apoyo a los nuevos talentos y el respaldo a las personas que trabajan constantemente por enaltecer el flamenco en Alcalá".

El Certamen, con más de tres décadas de historia, está centrado en la conservación y difusión del cante flamenco, con especial protagonismo de la soleá vinculada a figuras locales como Joaquín el de la Paula y Manolito de María, y por el que pasan cada año grandes voces del flamenco.

La final del concurso será a las 21,00 horas en la sede de la Peña Flamenca 'Soleá de Alcalá' en la calle José García Alcalareño.