Alcalá (Sevilla) celebra este sábado la Final del I Concurso Nacional de Baile Flamenco con tres finalistas

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebrará este sábado la final del I Concurso Nacional de Baile Flamenco El Arrabal con un gran nivel de los finalistas que ofrecerán al público asistente todo su arte de este bien inmaterial que es el flamenco.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, los bailaores que se disputarán esta final son Natalia Caro de Alcalá de Guadaíra, Christian Casariego de Madrid y Paula Ortega de Sevilla.

En este sentido, el concurso ha sido organizado por la Peña Flamenca El Arrabal y el Centro San Miguel con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra con el objetivo fomentar el arte flamenco y reconocer la labor y el esfuerzo de los bailaores. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.

Al hilo, el delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha expresado que este Concurso "es sin duda un lanzamiento para nuevos talentos, además de ayudar a preservar la riqueza del arte flamenco, uniendo la tradición de una ciudad como la nuestra con una de las principales señas de identidad de Alcalá".