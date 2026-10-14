Alcalá (Sevilla) impulsa unas jornadas como propuesta formativa sobre narración oral y álbum ilustrado

La Biblioteca Pública Municipal Editor José Manuel Lara de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Educación y del Servicio Bibliotecario Municipal, celebrará el 14 y el 15 de noviembre en la Biblioteca Pública Municipal Editor José Manuel Lara las Jornadas de Narración y Educación, una propuesta formativa dirigida principalmente al profesorado y abiertas a cualquier persona interesada sobre la narración oral y el álbum ilustrado como recursos en la educación escolar, social y familiar.

Las jornadas se plantean como un espacio de trabajo "eminentemente práctico", repartido en tres sesiones comprendidas entre la mañana y la tarde del sábado 14 y la mañana del domingo 15, según ha precisado el Consistorio alcalareño en una nota.

De esta forma, el sábado por la mañana la sesión con Laura Escuela propone un acercamiento al arte de narrar a través del álbum ilustrado. La segunda, el sábado por la tarde con Filiberto Chamorro, aborda la narración "como herramienta de dinamización social", con los relatos de vida y el cuento tradicional "como recursos para crear vínculos, gestionar conflictos y fortalecer los grupos".

La tercera, el domingo por la mañana también con Filiberto Chamorro, se centra en la narración aplicada al patrimonio, en concreto, sobre "cómo transformar hechos históricos o naturales en relatos y diseñar rutas narradas en espacios patrimoniales".

Por su parte, el delegado de Educación, Pablo Chain, ha destacado la importancia de iniciativas de este tipo para incorporar "nuevas herramientas a los procesos de aprendizaje y convivencia". "La narración oral es un recurso educativo de gran valor, porque fomenta la imaginación, mejora la comprensión y la expresión, despierta el interés por la lectura y favorece la comunicación entre las personas; de ahí el deseo con estas jornadas de ofrecer al profesorado y a todas las personas interesadas herramientas prácticas que puedan aplicar en las aulas, en las familias y en distintos ámbitos sociales", ha agregado Chain.

Asimismo, estas jornadas estarán impartidas por Laura Escuela y Filiberto Chamorro, ambos narradores profesionales. Por un lado, Chamorro suma más de una década de trabajo en el ámbito educativo y en la animación a la lectura, es miembro de la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España (AEDA) y socio fundador del Gremio de la Narración Oral en Andalucía (GNOA). Por su parte, Escuela es narradora oral, maestra de Educación Infantil y psicopedagoga, especialista en libro álbum y en narración para la infancia y las familias, y miembro de AEDA y de la Asociación Canaria de Narración Oral (Tagoral).

"En un mundo lleno de pantallas, contar de viva voz recupera algo muy básico, la distancia corta, la mirada y el silencio compartido", ha explicado Chamorro. "Estas jornadas no van de aprenderse cuentos, sino de descubrir que todos sabemos contar y encontrar la forma de hacerlo en el aula, en casa o con cualquier grupo".

En suma, la participación es gratuita, con un máximo de 30 plazas, y quienes asistan recibirán un certificado de asistencia por las horas de las jornadas. La inscripción puede hacerse hasta el 6 de noviembre mediante el formulario 'https://forms.gle/rhMECNjbXoLo2siK6' o en los teléfonos 955 796 250 y 955 796 255.