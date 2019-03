El alcalde de El Cuervo (IU) cesa a sus cuatro ediles por no votar una moción en defensa de la caza

Actualizado 19/03/2019 11:10:07 CET

Su decisión surge después de que sus concejales le dejasen "solo" en un pleno en el que iba a defender una moción a favor de la caza

EL CUERVO DE SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Cuervo de Sevilla, Francisco Cordero (IU), ha cesado de sus competencias a los cuatro restantes miembros del Gobierno local, todos ellos concejales de IU, bajo la premisa de que los mismos no dedicaban suficientes "horas" a la actividad municipal, no estaban lo bastante implicados en la gestión, le dejaban "solo" en múltiples ocasiones e incluso habrían participado de una cierta "oposición" interna en su contra.

Francisco Cordero ha explicado a Europa Press que la decisión de cesar a sus cuatro compañeros de gobierno, todos ellos de IU, ha devenido después de que los mismos no asistiesen a un pleno ordinario en el que él mismo había introducido una moción en defensa de la caza, a instancias de la Federación Andaluza de Caza. Según Cordero, aunque sus ediles le habrían pedido que no elevase al pleno dicha moción, en el municipio hay dos asociaciones de caza y él está "comprometido" con las asociaciones deportivas, culturales y tradicionales de la localidad, extremo que ha defendido rememorando sus promesas en la campaña electoral de las elecciones municipales de 2015.

Después de que la sesión plenaria fuese convocada con dicha moción en su orden del día, según Francisco Cordero, sus cuatro compañeros del Gobierno local no asistieron a la sesión, siendo la propuesta finalmente aprobada con el voto a favor de los ediles del PSOE y el PP.

"HE AGUANTADO DEMASIADO"

En ese sentido, el alcalde de El Cuervo ha asegurado que su decisión de destituir a sus compañeros de filas no sólo deriva de esta situación, pues sus ediles le habrían "dejado solo" en muchas otras ocasiones. "He aguantado mucho, demasiado", ha aseverado, considerando que sus ediles no dedicaban suficientes "horas" a la actividad municipal y para la gestión municipal es necesario "estar enamorado del pueblo y no de un sueldo".

Entre otros aspectos, ha criticado la supuesta falta de respuesta de sus ediles ante unas inundaciones vividas en la localidad o la dinámica de la concejal de Personal y Hacienda, María de los Ángeles Tejero, de "no llegar ni un día a las 8" a su puesto, pese a que él mismo se lo pedía. A esta concejal, además, ha acusado de promover una cierta "oposición" interna en su contra.

Así las cosas, Cordero prevé gobernar en solitario el municipio hasta el final del mandato, extremo cuyas dificultades admite él mismo. "Voy a multiplicarme y a sacrificarme", ha defendido.