El alcalde de La Puebla del Río replica a Cs que la reapertura del Centro de Mujer depende de la Junta

Publicado 27/02/2019 18:09:16 CET

LA PUEBLA DEL RÍO (SEVILLA), 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras señalar el portavoz parlamentario de Ciudadanos en Andalucía, Sergio Romero, el cierre del Centro de la Mujer de La Puebla del Río (Sevilla) "para causar miedo en la población y captar votos de cara a las elecciones municipales del mes de mayo", el alcalde de dicha localidad, el socialista Manuel Bejarano, ha defendido que el cierre se debe "única y exclusivamente a un tema administrativo, puesto que no existe a día de hoy resolución alguna de la Junta de Andalucía" respecto a la subvención necesaria para recontratar a la plantilla.

"Este Ayuntamiento y nuestro partido siempre han apostado por la igualdad entre mujeres y hombres y por la erradicación de la violencia machista. El centro no está cerrado, sino que se debe a un tema administrativo. Las profesionales del Centro de Información a la Mujer no pueden ser contratadas hasta que no esté la resolución de la subvención de la Junta de Andalucía, pero se sigue atendiendo a las mujeres (desde los servicios sociales). Que la Junta demuestre su compromiso con estas políticas y saque la convocatoria de subvenciones para los centros de la mujer", declara el primer edil.

A tal efecto, ha avisado de que "abrir el Centro Municipal de Información a la Mujer sin la llegada de esta resolución por parte de la Junta de Andalucía recibiría un reparo por parte de Intervención municipal y podría desembocar en prevaricación".

"En los años 2016 y 2017, el centro permaneció cerrado hasta que los trámites no se completaron. Sin embargo, en 2018, el alcalde asumió el riesgo de la apertura al recibir el compromiso personal de la que por aquel entonces ejercía como consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, hecho que se certificó con la tramitación necesaria a posteriori, por lo que el reparo de legalidad quedó anulado". "Si existe un compromiso personal por parte de la actual consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, al igual que lo hubo en 2018, se abrirá el Centro Municipal de Información a la Mujer, asumiendo el riesgo correspondiente hasta la llegada de la resolución definitiva", señala Bejarano.

Mientras tanto, expone que el Consistorio se encuentra inmerso en los trámites necesarios para la creación de la bolsa de empleo de cara a la edición de 2019. "Cuando la Consejera de Igualdad de la Junta publique la convocatoria de subvenciones y las resoluciones de la misma, continuaremos con la contratación del personal técnico del centro como siempre", recalca el primer edil cigarrero.

Al margen de este asunto, aunque el Centro Municipal de Información a la Mujer permanezca cerrado, asegura que desde la Delegación de Igualdad y Políticas Sociales del Ayuntamiento se atienden diariamente a las mujeres que así lo necesiten.