Alcalde de Sevilla acude a las obras del entorno de Andalucía Residencial, en su fase final tras invertir 80.000 euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en las obras de Andalucía Residencial. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha realizado una visita técnica a las obras que el Ayuntamiento ejecuta en el entorno de Andalucía Residencial, en Sevilla Este. La intervención, que comenzó a finales de septiembre, "pretende dotar de acerado a un tramo de la calle Flora Tristán, un espacio que hasta ahora no lo tenía". Cuenta con una inversión global de 80.000 euros y estará terminada en la tercera semana de octubre.

Mediante esta obra el Consistorio está instalando nueva solería que permitirá facilitar el paso de los ciudadanos por este nuevo acerado, que antes era una zona terriza, y al mismo tiempo proteger el crecimiento de las raíces del arbolado, según han precisado en una nota. Esta vía de 400 metros quedará totalmente renovada "facilitando el acceso de los vecinos a los aparcamientos, contenedores y en especial a la instalación deportiva del Andalucía Este C.F".

Esta intervención se suma a otras actuales y recientes en Sevilla Este, como el acerado de la calle Éufrates, la reurbanización de la Plaza Fuensanta, el nuevo acerado de la calle Gertrudis Gómez de Avellaneda para "facilitar el acceso al colegio Arboleda o la retirada de cables y torres de alta tensión de la zona".