El alcalde de Sevilla asiste en la Zarzuela a la recepción de los Reyes por el Encuentro de Ciudades Iberoamericana

Sevilla celebra este martes el primer acto del Centenario de la Exposición de 1929

El Rey Felipe VI saluda al alcalde de Sevilla en la recepción en La Zarzuela a los participantes en el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas
El Rey Felipe VI saluda al alcalde de Sevilla en la recepción en La Zarzuela a los participantes en el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas - AYTO.DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 19 octubre 2026 19:30
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SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido este lunes en el Palacio de la Zarzuela a la recepción que el Rey de España, Felipe VI, ha ofrecido a los participantes en el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, celebrado en Madrid.

Al encuentro han acudido alcaldes y representantes municipales de ciudades como Quito (Ecuador), Bogotá, Santa Marta y Cartagena de Indias (Colombia), La Paz y Sucre (Bolivia), Valparaíso (Chile), Buenos Aires (Argentina) o Lima (Perú), entre otros, destaca el Consistorio hispalense en un comunicado.

Parte de los asistentes se desplazarán este martes 20 de octubre a Sevilla, donde se celebrará el primer acto institucional vinculado a la conmemoración del Centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929. El programa comenzará con la bienvenida del alcalde a las autoridades y delegaciones participantes en el Real Alcázar.

Al día siguiente, el Ayuntamiento acogerá la primera sesión de trabajo de la Alianza, en la que Sevilla presentará sus principales proyectos estratégicos y su visión de futuro, mientras que las ciudades fundadoras compartirán sus experiencias y propuestas.

La reunión permitirá, además, abordar los próximos hitos de la red y definir líneas de colaboración para 2027.

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