El alcalde de Sevilla asiste en la Zarzuela a la recepción de los Reyes por el Encuentro de Ciudades Iberoamericana

El Rey Felipe VI saluda al alcalde de Sevilla en la recepción en La Zarzuela a los participantes en el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido este lunes en el Palacio de la Zarzuela a la recepción que el Rey de España, Felipe VI, ha ofrecido a los participantes en el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, celebrado en Madrid.

Al encuentro han acudido alcaldes y representantes municipales de ciudades como Quito (Ecuador), Bogotá, Santa Marta y Cartagena de Indias (Colombia), La Paz y Sucre (Bolivia), Valparaíso (Chile), Buenos Aires (Argentina) o Lima (Perú), entre otros, destaca el Consistorio hispalense en un comunicado.

Parte de los asistentes se desplazarán este martes 20 de octubre a Sevilla, donde se celebrará el primer acto institucional vinculado a la conmemoración del Centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929. El programa comenzará con la bienvenida del alcalde a las autoridades y delegaciones participantes en el Real Alcázar.

Al día siguiente, el Ayuntamiento acogerá la primera sesión de trabajo de la Alianza, en la que Sevilla presentará sus principales proyectos estratégicos y su visión de futuro, mientras que las ciudades fundadoras compartirán sus experiencias y propuestas.

La reunión permitirá, además, abordar los próximos hitos de la red y definir líneas de colaboración para 2027.