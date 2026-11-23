El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en un acto en la Cámara de Comercio - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado la "extraordinaria importancia" de la temporada taurina de 2026 en Sevilla como motor de actividad económica, turística y empresarial para la ciudad, después de conocerse los resultados del estudio de impacto económico elaborado por la Cámara de Comercio de Sevilla para Lances de Futuro.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, este informe ha reflejado que la temporada taurina ha generado un impacto económico total de 209 millones de euros, una cifra que refleja la capacidad de esta actividad para dinamizar distintos sectores productivos y contribuir al desarrollo económico de Sevilla.

En este sentido, el alcalde ha señalado que "estos datos demuestran que Sevilla es una ciudad capaz de convertir sus grandes acontecimientos en oportunidades económicas, turísticas y de generación de actividad para nuestras empresas. La temporada taurina forma parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra proyección exterior, pero también representa una importante oportunidad para el conjunto de la economía sevillana".

Durante la temporada se han celebrado 31 festejos, que han reunido a 266.835 asistentes, con una ocupación media del 76,7%, además de que en 14 festejos se agotaron las localidades y cinco registraron el lleno. "Estamos hablando de más de 266.000 asistentes y de una programación que demuestra una notable capacidad de convocatoria", ha añadido.

"Pero lo verdaderamente importante es que el impacto de estos acontecimientos no termina en la plaza de toros, sino que se extiende a hoteles, restaurantes, comercios y empresas de muchos sectores de nuestra ciudad", ha afirmado Sanz.

Asimismo, ha destacado que "Sevilla tiene que seguir aprovechando su enorme capacidad de atracción. Estos datos ponen de manifiesto que nuestros grandes acontecimientos culturales y de ocio también son herramientas para atraer visitantes, generar pernoctaciones, impulsar el consumo y fortalecer nuestra economía".

IMPACTO MEDIÁTICO

Por su parte, alcalde ha celebrado la proyección y el impacto mediático de la temporada taurina 2026 en la capital hispalense, que ha alcanzado un valor de comunicación de 177,5 millones de euros, según el estudio elaborado por Pandora Data Matters para Lances de Futuro. El acto de presentación de estos resultados ha tenido lugar en la Cámara de Comercio de Sevilla.

Durante su intervención, Sanz ha puesto en valor la capacidad de Sevilla para generar interés informativo y proyectar su imagen a través de sus grandes acontecimientos taurinos. "Sevilla es una ciudad con una personalidad única, con tradiciones que forman parte de nuestra identidad y que tienen una enorme capacidad para proyectar el nombre de nuestra ciudad dentro y fuera de nuestras fronteras. Estos datos demuestran que la temporada taurina es también un importante escaparate para Sevilla y una oportunidad para seguir difundiendo todo lo que representa nuestra ciudad", ha apuntado.

En este contexto, el informe ha recogido que la temporada taurina de 2026 ha generado un total de 12.732 noticias, con un valor publicitario de 70 millones de euros y una audiencia estimada de 5,6 billones, según la cifra reflejada en el estudio.

Por acontecimientos, la Feria de Abril y el Corpus concentran el mayor impacto, con 11.198 noticias, un valor publicitario de 61,9 millones de euros y un valor de comunicación de 162,8 millones de euros. Su audiencia alcanza los 5,4 billones.

Por su parte, las novilladas y la Feria de San Miguel han generado 1.280 noticias, con un valor publicitario de 8,5 millones de euros y un valor de comunicación de 13 millones de euros, alcanzando una audiencia de 298 millones.

De la misma manera, la gala de presentación de los carteles de la temporada 2026 consiguió 254 noticias, con un valor publicitario de 570.000 euros, un valor de comunicación de 1,79 millones de euros y una audiencia de 77,2 millones.