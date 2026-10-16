El alcalde de Sevilla recibe en la Casa Consistorial al Premio Nobel de Química Morten Meldal

Sanz recibe al Premio Nobel de Química Morten Meldal en la Casa Consistorial - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido este viernes en la Casa Consistorial al químico danés Morten Meldal, Premio Nobel de Química en 2022, con quien ha mantenido un encuentro en el que han participado la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno; la decana del Colegio de Químicos del Sur, María del Rosario Vaz; el delegado en Sevilla de esta institución, Otilio Fernández, y los científicos e investigadores Juan Benito y Antonio Vargas Berenguel.

Durante el encuentro, Meldal ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento y ha recibido una lámina como obsequio institucional, informa el Gobierno local en un comunicado.

En este sentido, el regidor ha destacado el honor que supone para Sevilla recibir a una figura de la relevancia internacional de Morten Meldal y ha subrayado la importancia de la investigación científica para el progreso de la sociedad.

"Es un orgullo recibir en el Ayuntamiento de Sevilla a un científico cuya trayectoria y contribuciones han marcado un antes y un después en el campo de la química. Su trabajo demuestra hasta qué punto la investigación, el conocimiento y la innovación son fundamentales para avanzar y mejorar la vida de las personas", ha señalado Sanz.

Morten Meldal recibió el Premio Nobel de Química en 2022, junto a Barry Sharpless y Carolyn Bertozzi, por el desarrollo de la química del clic y la química bioortogonal, herramientas que han abierto nuevas posibilidades en la investigación química y biomédica.

Catedrático del Departamento de Química de la Universidad de Copenhague, Meldal ha contribuido de forma decisiva al desarrollo de métodos de síntesis orgánica y bioorgánica. Con esta recepción, el Ayuntamiento reconoce la excelencia científica y la aportación de investigadores de prestigio internacional al avance del conocimiento.