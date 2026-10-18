Alcalde de Sevilla visita el solar donde se construirá el IES Los Bermejales con la colaboración de Ayuntamiento y Junta

Visita del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, al solar donde se construirá el IES Los Bermejales - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el solar de Los Bermejales donde gracias al "impulso y el esfuerzo" del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía se construirá el nuevo IES Los Bermejales.

Según ha precisado el Consistorio hispalense en una nota, la tramitación de este centro educativo, "tan demandado por los vecinos", ya está en marcha. Se trata de un proyecto que permitirá atender a 500 alumnos, con tres líneas de Secundaria y dos de Bachillerato, y un total de 16 aulas.

Este instituto se levantará sobre los 12.843 metros cuadrados cedidos por el Ayuntamiento a la Consejería de Educación, junto al CEIP Marie Curie. Se trata de una "reclamación histórica" del barrio que, tras casi tres décadas, "comienza a hacerse realidad" por la colaboración entre administraciones.