El alcalde de Valencina pide a Cultura una "reunión urgente" por el centro de visitantes tumbado por Patrimonio

Después de que en julio de 2021 la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, adscrita a la Consejería de Cultura, informase desfavorablemente respecto al proyecto del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla), gobernado por el socialista Antonio Manuel Suárez, para crear un centro de visitantes en la parcela municipal de acceso al 'tholos' prehistórico de La Pastora, el primer edil ha reclamado a Cultura una "reunión urgente" para abordar el asunto, avisando de que peligran los fondos europeos con los que cuenta la iniciativa.

En concreto, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico informaba desfavorablemente sobre este proyecto, "por no poder determinar la afección a los valores protegidos del bien de interés cultural (BIC) Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán", según el acuerdo recogido por Europa Press.

El documento elaborado por dicho organismo exponía al respecto que "el proyecto carece de una intervención arqueológica que aporte la documentación necesaria para estudiar la viabilidad de su implantación en la parcela, máxime cuando se plantea que una de las plantas del edificio sea bajo rasante". "Sin esta documentación, preceptiva según las Normas Subsidiarias Municipales, no se puede asegurar la no afección al sustrato y al potencial arqueológico de los terrenos", determinaba el acuerdo de la Comisión, insistiendo en que "debido a la poca definición del mismo, no se puede valorar la integración visual de la edificación y la no afectación visual de los terrenos".

Previamente, la asociación Valencina Habitable, la Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), la Asociación Ben Baso de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Histórico, la asociación de Amigos del Monasterio de San Isidoro y la asociación cultural Los Dólmenes habían alegado contra esta iniciativa del Ayuntamiento, al entender entre otros aspectos que la localización elegida para dicha instalación implicaría "serios riesgos" para el 'tholos' de La Pastora, descubierto en 1860.

Tras la negativa de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, el Ayuntamiento de Valencina tramitaba una serie de "mejoras y clarificaciones de los parámetros en los aspectos arqueológicos y urbanísticos del proyecto, que no suponen modificación al proyecto de actuación ya tramitado", incorporando nueva documentación a la iniciativa.

Ahora, el alcalde ha expuesto que el proyecto sigue pendiente de un nuevo pronunciamiento de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, dependiente de la Delegación Territorial de la Consejería de Turismo y Cultura y cuyas demoras vienen siendo objeto de debate público y político.

El primer edil ha señalado en un comunicado de prensa que dicho proyecto, financiado con cargo a los fondos europeos cosechados por los municipios aljarafeños para Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), "depende de un último trámite de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura, entidad a la que se le ha solicitado de forma reiterativa, desde el pasado 28 de julio de 2021, una reunión para tratar sobre dicho proyecto pero hoy por hoy, no hay respuesta alguna".

Suarez ha expuesto que esta semana ha vuelto a solicitar formalmente una reunión con la nueva delegada de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta en Sevilla, Minerva Salas, con el fin de "abordar el asunto de forma urgente, ya que peligra la subvención europea de 300.000 euros para la construcción del centro". Además, tras el pronunciamiento contrario de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, ha defendido que el proyecto "cumple las exigencias de las normas subsidiarias municipales y los requerimientos técnicos solicitados por la Delegación y no tiene incidencia en la ordenación del territorio".

Según el primer edil, "no es el único proyecto paralizado en la Delegación de Cultura, sino que existen otros expedientes arqueológicos de proyectos de conservación de restos arqueológicos como el proyecto de musealización de los restos encontrados en la obra de la nueva Biblioteca Municipal y la reurbanización y mejora en varias calles del municipio, así como de otros expedientes de vecinos de Valencina que se han presentado desde el pasado mes de agosto".