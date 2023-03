El alcalde de Valencina (Sevilla) aclara que no se presenta como candidato del PSOE a la Alcaldía "por motivos de salud"

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA), 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Alcalde de Valencina de la Concepción (Sevilla), Antonio Manuel Suárez, ha asegurado que su decisión de no presentarse como candidato del PSOE a la alcaldía de Valencina para las próximas elecciones municipales del próximo 28 de mayo "Ha sido una decisión personal por motivos de salud".

Desde la Agrupación Socialista del municipio han detallado en un comunicado que Suárez es alcalde de Valencina de la Concepción desde el año 2007 y secretario general de la Agrupación Local del PSOE desde el año 2005, "cargos que desempeña con responsabilidad y gran compromiso".

"Me siento satisfecho por el trabajo desempeñado en la gestión pública para los valencineros durante todos estos años", afirmó. Suárez ha pasado el testigo a Luisa Beltrán, militante, compañera del PSOE y vecina de Valencina, que ha sido en anteriores legislaturas miembro del Equipo de Gobierno junto a Antonio Suárez, desempeñando labores de Concejala Delegado", ha subrayado el primer edil.

Suárez ha puesto de relieve que "la decisión de no concurrir no tiene nada que ver con el proceso abierto en el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, pendiente de citación para el juicio oral por prevaricación omisiva derivada de una tramitación de expediente de disciplina urbanística contra un particular en una finca". "En ningún caso, por un presunto delito contra la ordenación del territorio", ha matizado, y ha agradecido el apoyo de la dirección provincial del PSOE.

Por otra parte, ha manifestado que "curiosamente este proceso judicial abierto se ha personado como acusación popular el candidato del PP en Valencina, Ramón Peña, que abonó para ello una fianza de 3.000 euros". Suárez ha señalado que esperará el pronunciamiento de la justicia al respecto "en la que confía plenamente".