La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, en una visita a las obras del Centro Deportivo Los Cercadillos. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha resaltado en una visita a las obras del Centro Deportivo Los Cercadillos que "avanzan a buen ritmo" y que se encuentran al 50% de su ejecución.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, actualmente los trabajos se centran en el edificio principal y el graderío. La nueva infraestructura contará con una pista de atletismo de ocho calles y 400 metros de cuerda que permitirá la realización de competiciones oficiales de atletismo. Además, incluirá una pista central polifuncional, un edificio de servicios complementarios y graderío para más de medio millar de espectadores.

Asimismo, la alcaldesa ha explicado que el Centro Deportivo Los Cercadillos es "uno de los proyectos clave de este mandato, con una inversión de más de más de siete millones de euros". En definitiva, "una instalación deportiva municipal de primer nivel muy esperada que responde a la demanda de los deportistas alcalareños", ha resaltado.

Se trata de un proyecto que incluye una actuación en todo el entorno urbano, viarios, zonas verdes y de jardines; un proyecto que combina deporte, sostenibilidad y espacio público para la comunidad, "dando respuesta a las necesidades actuales de Alcalá y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y a crear un entorno urbano de calidad".

En cuanto al nuevo centro deportivo, éste contará con una pista de atletismo de ocho calles y 400 metros de cuerda que permitirá la realización de competiciones oficiales de atletismo. Se complementa la dotación de atletismo con espacio para desarrollar las siguientes disciplinas: salto y salto triple, salto de altura, salto con pértiga y lanzamiento de peso y jabalina. Además de un edificio de servicio a pistas, servicios complementarios y graderío para espectadores.

Igualmente, el proyecto contempla todas las redes internas de servicios e infraestructuras y sus correspondientes acometidas y conexiones a las redes urbanas, la urbanización interna del recinto, y la zona de aparcamientos (80 plazas). Todo ello con un graderío que le dará "personalidad" e identificará el conjunto que tendrá capacidad para 531 asientos, 18 de ellos adaptados a personas con problemas de movilidad.

En definitiva, una edificación de 1.593 metros cuadrados, que además contará con arbolado perimetral, y la reurbanización de la calle Hogaza, con la creación de una plaza pública. Así, el elemento principal será la pista de atletismo, pero además en su espacio central se dispondrá de una gran pista polifuncional para las demandas de otros deportes, "permitiendo un uso intensivo sin interferencia entre disciplinas".

DISEÑO DEL ESTADIO

Desde el punto de vista del diseño, el estadio está concebido como un espacio abierto, funcional y flexible, capaz de adaptarse a diferentes disciplinas deportivas y a la vida diaria de la comunidad. La integración con el entorno natural y la creación de espacios accesibles y acogedores han sido claves en su composición.

Además, habrá espacios cubiertos con una edificación principal que actuará como centro de operaciones y soporte de actividades complementarias con: vestuario, gimnasio, zonas administrativas, consulta médica y un graderío cubierto, con todos los elementos para que el complejo deportivo funcione conforme a la normativa vigente y los estándares de calidad.

Asimismo, dispondrá de espacio para los clubes. Un espacio que podrá ser usado para el deporte federado y para el deporte base, con posibilidad también de desarrollar actividades educativas.

Estas instalaciones son el centro de un espacio urbano que se va a desarrollar en un total de 56.000 metros cuadrados de suelo municipal, fruto de un acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y la Fundación San Francisco de Paula. Este nuevo ámbito urbano acogerá 600 viviendas, todas protegidas para que sean accesibles a jóvenes.

Igualmente, el Ayuntamiento continúa con su filosofía de aprovechar todo el potencial del deporte en términos de salud, de identificación con la ciudad, de su capacidad para inculcar valores a los jóvenes.

Por último, en términos de urbanismo, con esta actuación en todo el entorno el Ayuntamiento continúan cerrando vacíos urbanos con dotaciones que facilitan ese acceso a la vivienda, las zonas verdes, la mejora de las comunicaciones y espacios de convivencia para seguir creciendo de forma cohesionada y consolidar un modelo de ciudad sostenible que revierta directamente en la calidad de vida de todos los vecinos.