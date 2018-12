Alcaldesa de Cantillana ve "persecución y mala fe" de PP, que "debe pedir perdón" ante la "injusta" denuncia presentada

Publicado 18/12/2018 14:41:28 CET

CANTILLANA (SEVILLA), 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa del municipio sevillano de Cantillana, la socialista Ángeles García, ha advertido de la "persecución política" y la "mala fe" demostrada por el PP, especialmente por su portavoz municipal, Enrique Naranjo, ante la "injusta" denuncia presentada contra ella, y cuya causa acaba de ser sobreseída, por un posible delito de prevaricación urbanística por la construcción de una escuela de equitación para la que se había denegado la autorización.

"¿Quién me repara ahora a mi familia y a mí el daño que se nos ha causado durante todo el tiempo que ha durado el proceso judicial?", se pregunta García, que ha indicado a Europa Press que el PP "debería pedir perdón" porque presentó la denuncia "sabiendo perfectamente" que ella también había votado en el pleno municipal en contra de la citada autorización.

"Llevo callada todo este tiempo, desde que me pusieron esta denuncia, que se ha demostrado que era una denuncia política porque no había ningún fundamento legal para acusarme de ello. Jamás he faltado a un informe técnico o jurídico ni del Ayuntamiento ni de la Junta de Andalucía y todo se ha hecho como decían los técnicos", afirma.

Lamenta que el portavoz del PP buscara "un culpable, con total injusticia y mala fe, por rédito electoral, falseando la realidad de los hechos, tal como dijo en septiembre de 2017 hace más de un año". "He tenido que soportar una denuncia injusta, todo lo que se ha publicado en las redes y tener que ir a declarar a los juzgados", afirma.

Recuerda que el PP, cuando puso la denuncia, "en vez de esperar a que el juzgado abriera diligencias, se fue corriendo a los medios de comunicación para someterme a un desgaste político", pese a que tanto la Fiscalía como el juzgado han propuesto ahora el archivo de la causa. "Es la judicialización de la vida política", agrega.

En este marco, deja claro que "nunca" se ha saltado un informe pero que "el portavoz del PP y sus compañeros sí adoptaron acuerdos en contra del criterio de los técnicos durante los 16 meses que estuvieron en el gobierno y, por ello, se les acusa de prevaricación". "El verdadero juicio al que nos debemos someter son las elecciones y espero que se tenga en cuenta lo sucedido", concluye la primera edil.