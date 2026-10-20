'La Almazara-Museo del Aceite' de Ronda, premio al mejor proyecto de Arquitectura Técnica de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, en la gala de los II Premios de la Arquitectura Técnica. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido este martes a la entrega de los II Premios de Arquitectura Técnica de Sevilla, organizados por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla (Coaat), en un acto celebrado en el Hotel Alfonso XIII. Sanz ha sido el encargado de entregar el premio al Mejor Proyecto y/o Dirección, que ha recaído en la Dirección de ejecución de 'La Almazara-Museo del Aceite' en Ronda (Málaga), Manuel Cansino y Carlos M. Gómez.

Estos galardones, cuya segunda edición se ha celebrado tras la primera de 2024, reconocen intervenciones técnicas y solidarias, realizadas en Sevilla o fuera de ella, consideradas referentes a nivel nacional y desarrolladas por profesionales de la Arquitectura Técnica, según ha explicado el Consistorio sevillano en un comunicado.

Estos premios se conceden en las categorías de Innovación y Prefabricados, Investigación, Rehabilitación y Restauración, Mejor Proyecto y/o Dirección, Labor Directiva y/o Empresarial y Acción Solidaria, además del Premio Especial 'Azulejo', que otorga en exclusiva la Junta de Gobierno del Colegio.

El galardón que ha entregado el alcalde reconoce el mejor proyecto, dirección de ejecución de obra y/o dirección de obra que, por su singularidad, sea referente en calidad, costes, plazo y uso de recursos.