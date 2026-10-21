Antonio Muñoz critica el "descontrol absoluto" con la Policía Local de Sevilla tras quedar anulado el Plan de Navidad

Archivo - Imagen de agentes de la Policía Local de Sevilla de servicio tras activase el Plan de Emergencia. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha criticado el "descontrol absoluto" del Gobierno de José Luis Sanz en la gestión de la Policía Local, después de que los informes de Intervención y Secretaría hayan considerado nulo de pleno derecho el acuerdo del Plan de Navidad aprobado en diciembre por "carecer de las garantías jurídicas y presupuestarias necesarias".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Muñoz ha exigido al alcalde que explique "qué está pasando con la Policía Local y por qué es incapaz de poner orden en su gestión".

En este sentido, ha señalado que el último episodio obliga al Ayuntamiento a tramitar un nuevo expediente para abonar los servicios que los agentes ya prestaron durante el dispositivo navideño, después de que el acuerdo original haya sido considerado nulo.

Para Muñoz, lo más preocupante es "que no estamos ante un error aislado", sino ante una "sucesión de problemas administrativos, presupuestarios y laborales que se viene repitiendo durante todo el mandato".

Asimismo, ha solicitado a Sanz que "asuma personalmente su responsabilidad, restablezca el diálogo con los representantes sindicales y garantice que los próximos acuerdos se tramiten con antelación, cobertura presupuestaria y todas las garantías legales".

"Sevilla necesita una Policía Local con medios, estabilidad y condiciones laborales dignas. Lo que no puede ser es que cada acuerdo con los policías termine convirtiéndose en un nuevo lío administrativo". "Sanz tiene que dejar de improvisar, poner orden de una vez y evitar que su gestión siga generando inseguridad jurídica a los agentes y al propio Ayuntamiento", ha concluido el portavoz socialista.