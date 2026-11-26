Archivo - Imagen de archivo de la alcaldía de Juan Espadas; con Antonio Muñoz como delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, en la Casa de la Ciencia, en una reunión para repavimentar el entorno del Lope de Vega. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha afeado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de convertir la reurbanización del entorno del Teatro Lope de Vega y el Casino de la Exposición en una operación de propaganda.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, en diciembre de 2023, Sanz anunció que revisaría el proyecto por su "estética soviética" y aseguró que la revisión no supondría años de retraso. "Casi tres años después, a seis meses de las elecciones municipales y en plena campaña, presenta el inicio de unas obras que recuperan las principales actuaciones previstas en 2022", ha añadido Muñoz.

"Sanz bloquea un proyecto y, cuando por fin lo retoma, se atribuye el mérito de haberlo desbloqueado. Eso es propaganda", ha criticado.

En esta línea, ha sostenido que han esperado "casi tres años" para que el alcalde anuncie unas obras que "mantienen lo esencial del proyecto que él mismo mandó revisar", además de que "el Ayuntamiento tiene el deber de respetar la neutralidad institucional durante el periodo electoral".

Asimismo, ha asegurado que la redacción del proyecto se encargó en 2020, durante la Alcaldía de Juan Espadas, con el trabajo del equipo de Urbanismo, mientras que ya con Antonio Muñoz como alcalde, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico informó favorablemente la actuación en Pero julio de 2022, con condiciones sobre los pavimentos y los recorridos.

"La propia memoria que el gobierno de Sanz ha llevado a licitación recoge en su página 8 los ajustes tramitados en el mandato anterior e incorpora en el anejo 17 el dictamen de Patrimonio de 2022", ha abundado Muñoz.

Las obras mantienen la eliminación de los aparcamientos interiores, la restricción del tráfico privado, la conexión de la avenida de Perú con el Parque de María Luisa y la creación de un auditorio al aire libre, así como han incluido la recuperación de la glorieta de Perú y la mejora de los recorridos peatonales.

"Ahora Sanz habla de un espacio abandonado durante décadas. Su propio expediente dice que el Ayuntamiento llevaba trabajando en recuperarlo desde 2020. Si la revisión ha mejorado el proyecto, que enseñe los planos y explique qué cambió. Porque de momento sabemos qué mantuvo y cuánto nos ha hecho esperar", ha concluido el portavoz socialista.

Por otro lado, Muñoz ha celebrado que la actuación vaya a ejecutarse y ha pedido que el centenario de la Exposición Iberoamericana sirva para "contar la historia completa del enclave".