Antoñito Molina regresará a Icónica Sevilla Fest el 18 de junio de 2027 con su nueva gira, 'Destino Felicidad'

Archivo - El cantante Antoñito Molina posa para Europa Press. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Icónica Santalucía Sevilla Fest ha anunciado la actuación de Antoñito Molina el próximo 18 de junio de 2027. El artista gaditano regresará al festival, donde ya actuó en 2025, con 'Destino Felicidad', una nueva gira que propone un viaje musical a sus orígenes y a los sueños y emociones que han marcado su trayectoria.

En esta nueva etapa, Molina vuelve la mirada a sus raíces y a sus primeros pasos en la música, evocando al adolescente de 14 años que subía a la azotea de la casa de sus padres con una guitarra, tres acordes y la ilusión de cantar, según ha informado la organización del festival en una nota de prensa.

De aquel recuerdo nace 'Destino Felicidad', un proyecto que invita a reconectar con lo esencial y a recuperar aquello que, con el paso del tiempo, puede quedar relegado a un segundo plano. A través de sus canciones, el cantante plantea un recorrido por las emociones y los sueños que lo han acompañado desde sus comienzos, con un mensaje centrado en disfrutar del camino sin perder de vista el futuro.

La trayectoria musical de Antoñito Molina comenzó en 2006 con la fundación del dúo 'El Tren de los Sueños', del que formó parte durante 12 años, antes de emprender su carrera en solitario. Esta nueva etapa arrancó en 2017 con 'Déjame que te cuente', su álbum debut, compuesto íntegramente por él.

En 2020 publicó los sencillos 'Ya no me muero por nadie', 'Dicen que el mundo se acaba' y 'Me estoy volviendo loco', tema que supera los siete millones de reproducciones. Dos años después llegó 'La ley de mi naturaleza' (2022), su segundo álbum, también marcado por el componente autobiográfico y en el que figura 'Y te voy a querer', una de sus canciones más populares, con cerca de diez millones de reproducciones en Spotify.

Actualmente, Antoñito Molina supera el millón de oyentes mensuales en Spotify y sus canciones rozan los 100 millones de reproducciones en la plataforma. Su música también cuenta con una notable presencia en otros servicios digitales, que le ha permitido entrar en la lista TOP Virales España.

En 2023, el artista publicó su tercer trabajo discográfico, precedido por el lanzamiento del sencillo 'El club de los soñadores'. Una canción que conecta con su filosofía vital y artística, resumida en la convicción de que "el mundo es de las personas que saben ver más allá, las que no se rinden. Las que sueñan despiertas, pero también trabajan lo indecible para que esos sueños se hagan realidad", según sostiene el propio cantante.

Las entradas para el concierto de Antoñito Molina en Icónica Santalucía Sevilla Fest saldrán a la venta el próximo 21 de octubre a través de los canales oficiales del festival.

Con las actuaciones confirmadas de El Barrio (5 de junio, con todas las entradas agotadas), Hakuna (11 de junio), Antoñito Molina (18 de junio), Alejandro Astola (25 de junio), SFDK (26 de junio) y Rod Stewart (6 de julio), Icónica Santalucía Sevilla Fest avanza hacia su séptima edición. La organización anunciará en los próximos meses los artistas que completarán una programación que apuesta por la diversidad de estilos y por reunir propuestas nacionales e internacionales de primer nivel.