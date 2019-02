Aprobado el nuevo plan especial del convento de San Agustín para su uso como hotel en relevo del texto de 2015

Publicado 01/02/2019 11:51:31 CET

El primer documento provisional de 2015 fue objeto de requerimientos por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes el nuevo documento provisional del plan especial promovido por la entidad adjudicataria de los derechos de superficie del antiguo convento de San Agustín, declarado bien de interés cultural, para su restauración y uso como hotel mediante obras de nueva planta, un documento que sustituye al aprobado en 2015 al subsanar las incidencias censuradas por la Comisión Provincial de Patrimonio respecto a dicho texto.

El antiguo convento de San Agustín fue edificado progresivamente entre los siglos XIII y XVIII, marcando el estilo gótico de su refectorio una de las máximas realizaciones de este estilo en Sevilla. Su paulatina destrucción comenzó en el siglo XIX y continuó a lo largo del siglo XX, siendo demolida la iglesia, uno de los claustros, la portada de ingreso al compás y otros elementos. Desde la exclaustración, el convento fue utilizado para desempeñar numerosas funciones, como presidio peninsular, mercado de abastos, Cuartel de Intendencia y, finalmente, almacén de hierros.

Fue en julio de 2014, recordémoslo, cuando la junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla aprobaba inicialmente el plan especial de protección del Convento de San Agustín, redactado por Cruz y Ortiz Arquitectos por encargo de la sociedad Convento de San Agustín S.L., que desde 2007 goza de los derechos de superficie de la parcela merced al concurso público convocado a tal efecto por el Ayuntamiento hispalense.

El mencionado plan especial definía las condiciones de rehabilitación y ampliación del antiguo convento, declarado bien de interés cultural (BIC), para su uso como hotel, con distinción entre las zonas a remozar y las obras de nueva planta.

EL DOCUMENTO INICIAL

Así, en aquel documento inicial, según la documentación recogida por Europa Press, se preveía rehabilitar el espacio constituido por los restos del antiguo convento, el refectorio y el claustro, recuperando la escalera principal y consolidando el artesonado, entre otras acciones, así como construir una nueva edificación en el solar donde se ubicaba la antigua iglesia de San Agustín. Las actuaciones de rehabilitación, así, afectaban a 4.300 metros cuadrados, mientras las obras de nueva planta comprendían 3.600 metros cuadrados.

Frente al documento de aprobación inicial del plan especial, las Consejerías de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía requirieron una serie de modificaciones que fueron introducidas por la sociedad Convento de San Agustín S.L., presentando una nueva redacción del plan especial que fue aprobada de modo provisional por la junta de gobierno del Ayuntamiento el 6 de marzo de 2015.

No obstante, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, adscrita a la Consejería de Cultura, evaluó dicho documento de aprobación provisional considerando "excesiva y no justificada" la edificabilidad y altura contempladas en el texto, señalando que era necesario incluir en el plan un artículo que vinculase la parcela concreta y no sólo los restos del antiguo convento, la conveniencia de dibujar el entorno protegido por parcelas completas, la obligación de reflejar que la ocupación sobre rasante quedará supeditada al hallazgo de restos arqueológicos emergentes, su conservación y puesta en valor, y la necesidad de especificar en la ficha de catálogo de la portada de Hernán Ruiz dentro del ámbito del BIC.

TRES AÑOS DESPUÉS

Unos tres años después, concretamente el pasado 21 de diciembre, la entidad promotora del plan especial elevó a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento una nueva redacción del plan especial con las modificaciones exigidas, contando con un informe favorable de dicho departamento. De tal modo, la junta de gobierno del Consistorio ha aprobado este viernes el nuevo documento provisional del plan especial, que será enviado otra vez a la Consejería de Cultura para que informe sobre el mismo.

"Se trata de un bien de un enorme valor patrimonial y que requiere de esta intervención para su recuperación de acuerdo con un proyecto que lleva pendiente desde hace más de 12 años. Después del trabajo que se ha realizado entre todas las partes durante los últimos años, el acuerdo alcanzado supone un paso importante que garantiza la protección de los elementos patrimoniales de este inmueble y una adecuada intervención", ha manifestado el concejal de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz.