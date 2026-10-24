Arde un autobús en la estación Plaza de Armas de Sevilla

Humareda provocada por un bus ardiendo en Plaza de Armas - EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parte trasera de un autobús situado en la tarde de este sábado, 24 de octubre, en la Estación Plaza de Armas de Sevilla ha salido ardiendo, dejando una gran humareda que ha alertado a varios viandantes.

Según ha indicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incidente se ha producido sobre las 14,00 horas, cuando varios testigos han avisado al centro coordinador.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado profesionales del servicio de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del 061. Por el momento, no consta la existencia de heridos y se desconocen las causas que rodean a este suceso.