Arranca la campaña de Lipasam para favorecer el buen uso de la recogida neumática en la zona norte de Sevilla

Publicado 16/04/2019 10:40:40 CET

Exposiciones, información puerta a puerta y acciones de calle para concienciar y reducir atascos por la mala utilización de la red

SEVILLA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa de Limpieza Pública del Ayuntamiento de Sevilla (Lipasam) ha iniciado una campaña de información y sensibilización ciudadana para mejorar la eficiencia y el correcto uso del sistema de recogida neumática de residuos en las zonas de los Distritos Norte y Macarena, donde está instalado.

Se trata de uno de los ejes del plan integral de mejora de esta recogida, que cuenta con una inversión de 550.000 euros, la mayor parte para el mantenimiento y reparación de las conducciones deterioradas tanto por el paso del tiempo como por la propia actividad o por el mal uso realizado. En este sentido, si se echa vidrio, al romperse y ser succionado, erosiona las paredes de las tuberías, mientras que se puede atascar la red si se depositan elementos no adecuados, como puede ser el caso de un calefactor.

Por ello, este plan informativo, con un presupuesto de 115.000 euros, se centra en el desarrollo de actividades, como visitas a domicilios y comercios, para explicar cómo funciona y cómo debe utilizarse un sistema del que se benefician unas 70.000 personas en la ciudad, el diez por ciento de la población sevillana, tal como detalla el Consistorio a Europa Press.

Esta campaña recoge también la instalación de puntos de información en los distintos barrios y el reparto de material informativo, así como una exposición permanente, entre otras iniciativas destinadas a evitar los malos usos de este tipo de recogida, que pueden provocar problemas como atascos y roturas en las tuberías.

VENTAJAS DE LA RECOGIDA NEUMÁTICA

Instalado en la zona norte de Sevilla desde 2001, este sistema evita los problemas de la recogida de basura tradicional, como por ejemplo el almacenamiento temporal de los residuos en el hogar y permite, además, que los usuarios depositen la basura a cualquier hora del día.

Entre sus ventajas está la eliminación del olor y la concentración de residuos en la calle, así como el aumento del espacio público para estacionamiento de vehículos, ya que no necesita la instalación de los contenedores urbanos. Asimismo, la recogida neumática hace innecesario el uso de camiones recolectores y minimiza el ruido de la recogida en la calle.

"No obstante, para que este sistema de recogida funcione eficazmente es necesario un compromiso de la ciudadanía, que se materialice en el uso correcto de los buzones de recogida neumática", agrega. En concreto, Lipasam pide a la ciudadanía una serie de medidas como no arrojar objetos largos ni pesados que atascan el sistema, así como no arrojar líquidos ni material contaminante como pilas. Igualmente, es necesaria la separación de los residuos en materia orgánica y resto, y envases, y depositarlos en bolsas de tamaño adecuadas sin forzarlas si no caben en la embocadura del buzón.

UNA VEINTENA DE PUNTOS DE INFORMACIÓN

En concreto esta campaña de comunicación, enmarcada en el Reto Lipasam, se divide en cuatro acciones principales que ya han comenzado. Por un lado, Lipasam está visitando todos los comercios de las calles en las que está implantado este sistema de recogida, y aquellas viviendas de las zonas más afectadas, repartiendo material informativo y explicando la campaña uno a uno. Además, se están colocando carteles informativos en todos los portales de los edificios de las zonas que cuentan con dicho sistema.

Por otra parte, se ha instalado una exposición permanente en la comunidad general de propietarios y residentes de Pino Montano, en la calle Delineantes, que podrá visitarse durante dos meses y en la que se explica, de primera mano, el funcionamiento del sistema y como debe ser un comportamiento correcto para que éste funcione adecuadamente.

La iniciativa se complementa con más de 20 puntos de información y acciones de marketing en la calle, en las que se recreará el interior de una tubería del sistema de recogida neumática mediante una carpa tubular hinchable de gran tamaño, en la que se podrá entrar y ver los residuos que se tiran y que pueden provocar atascos y averías.

"SEVILLA, LA CIUDAD MÁS LIMPIA"

Para aumentar la participación y la responsabilidad ciudadana con la limpieza, Lipasam ha planteado a la población de "hacer de Sevilla la ciudad más limpia entre toda la población". Así, ha propuesto un decálogo con diez consejos que se resumen en no ensuciar y facilitar el trabajo de limpieza de Lipasam utilizando los contenedores y las papeleras correctamente.

Este decálogo y más información puede encontrarse en los perfiles del Reto Lipasam en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. De este modo, Lipasam continúa trabajando en "su esfuerzo para incrementar la labor preventiva que desarrolla, a través del fomento de la educación ambiental y la concienciación entre la ciudadanía".