Arranca la exposición 'De Corazón', que reúne 300 obras para la conservación del Convento de San Leandro en Sevilla

Convento de San Leandro en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Convento de San Leandro acogerá la cuarta edición de la exposición solidaria 'De Corazón', que se celebra del 23 al 25 de octubre y reúne alrededor de 300 obras de más de 180 artistas a la venta para contribuir a la conservación y rehabilitación de este histórico convento sevillano.

La iniciativa coincide con la inauguración de un museo que permitirá acercar al público el patrimonio artístico del convento, con piezas de maestros como Martínez Montañés y Francisco de Ocampo.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado la exposición y ha destacado la importancia de iniciativas como 'De Corazón', que unen la creación artística, la solidaridad y la protección del patrimonio histórico de Sevilla y ha señalado que "conservar nuestro patrimonio es preservar una parte esencial de nuestra identidad y de nuestra historia".

La cuarta edición de 'De Corazón' cuenta con la participación de más de 180 artistas, que han unido su talento para apoyar al Convento de San Leandro a través de la venta de sus obras.

"La conservación de los conventos es fundamental para proteger nuestro patrimonio, apoyar a las comunidades religiosas que lo custodian y garantizar que las próximas generaciones puedan seguir disfrutándolo", ha afirmado el alcalde Sanz.