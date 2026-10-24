Arranca en el Parque Guadaíra de Sevilla la primera edición del 'Heliópolis Antique Market' con anticuarios de España

Parque Guadaíra en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del 'Heliópolis Antique Market', un encuentro nacional de anticuarios, ha arrancado este sábado en Sevilla, en el Parque Guadaíra en horario ininterrumpido de hasta las 19,30 horas.

Según ha referido el Consistorio, la iniciativa nace con la vocación de integrar las zonas verdes del sur de la capital en la programación cultural de la ciudad y ofrecer una alternativa de ocio especializada en el patrimonio histórico y el coleccionismo.

Durante la visita, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha puesto en valor el impacto directo del evento en la dinamización de la zona.

"Esta primera cita del 'Heliópolis Antique Market' supone una oportunidad excelente para los sevillanos aficionados a las antigüedades, pero muy especialmente para las familias de Heliópolis y Los Bermejales, que cuentan con la presencia de prestigiosos anticuarios nacionales prácticamente en la puerta de sus casas".

El alcalde ha señalado que "el Parque Guadaíra, gracias a sus dimensiones y a su acondicionamiento, es un escenario perfecto para acoger convocatorias de esta envergadura. Pocas veces se da la conjunción de una oferta expositiva de prestigio con el entorno privilegiado de un parque como el Guadaíra".