Manifestación por el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Machista celebrada en Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Feminista de Sevilla ha exigido durante la manifestación celebrada este viernes, 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Machista, la "más feminismo frente al odio y el negacionismo".

La marcha ha arrancado desde la Alameda, con la participación de la batucada Oshun, a las 18,30 horas y ha finalizado en las Setas, con la lectura de un manifiesto y una actuación colaborativa. Una hora más tarde, a las 19,30 horas, el Movimiento Feminista de Sevilla ha partido de la plaza de San Francisco bajo el lema 'Frente a la violencia contra las mujeres, ¡ni un paso atrás!', con la que han pasado por calles como Sierpes y Amor de Dios, de camino a la Alameda de Hércules, donde han concluido a la altura del centro cívico Las Sirenas.

Durante la marcha, diferentes colectivos, organizaciones y personas han reclamado que los feminismos son "la única alternativa ante el fascismo, el odio y las violencias", a la vez que han defendido unas reivindicaciones que este año han estado marcadas por "el auge del fascismo y el negacionismo, fuera y dentro de las instituciones".

En este sentido, la Asamblea Feminista ha señalado que el orgullo de la diversidad, la organización y la lucha conjunta por la igualdad continuará. "No nos resignamos: ni a contar muertas, ni a que nos digan que lo que nos mata no existe", han citado en un Manifiesto.

Asimismo, han apelado a la necesidad del trabajo colectivo, la organización y tejer fuerzas que señalen la vulneración de derechos y violencias sufridas y que, además, aporten estrategias feministas para seguir avanzando en igualdad. "Las violencias que atraviesan la vida deben ser analizadas con perspectiva de género", ha solicitado.

Del mismo modo, han puesto el foco en las múltiples violencias que sufren las personas migrantes, el colectivo Lgtbiqa+, las personas más vulnerables son invisibilizadas cada día por discursos de odio que pretenden enfrentarnos e inmovilizarnos.

Por ello, han reivindicado que el reconocimiento y la exigencia de cumplimiento de los derechos de todas las personas "siguen más vigente que nunca", así como que el miedo "debe cambiar de bando, que sin feminismos no hay futuro posible".

Igualmente, el Manifiesto ha mostrado su compromiso con la diversidad de luchas y conquistas, de manera que la Asamblea ha apuntado el apoyo a los pueblos que sufren la colonización y el genocidio, la lucha del pueblo palestino o del pueblo saharaui continúa siendo una reivindicación, a la vez que exige derechos para la población local, desde una educación pública de calidad, un acceso a la vivienda hasta la universalidad del aborto libre, seguro y gratuito como "ejemplos de luchas que continúan ante las amenazadas de precariedad de la vida".

A su vez, este 25N ha estado marcado por la rabia ante la continuidad de asesinatos machistas perpetrados y la falta de visibilidad y protección de muchos de ellos, ante lo que la Asamblea ha reclamado que el cumplimiento del Pacto de Estado y de la ley andaluza ante violencia sigue sin materializarse.

Además, han afirmado que "deben reconocerse todos los feminicidios: dentro y fuera de la pareja, también los de mujeres trans". Esta manifestación ha venido precedida por asambleas abiertas que se han desarrollado en los últimos meses donde colectivos, asociaciones, sindicatos y personas a título individual organizan y apoyan la marcha.