Las autoras Mar Gallego y Silvia Hidalgo protagonizan un nuevo encuentro Espacio Violeta en La Rinconada (Sevilla)

LA RINCONADA (SEVILLA), 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de La Rinconada (Sevilla), Estación de las Letras, ha acogido un nuevo encuentro literario dentro de Espacio Violeta, que reúne a autoras que trabajan o escriben desde una perspectiva de género "clara y con un claro compromiso para la igualdad para aprender desde el feminismo". El acto ha sido conducido por la periodista Pepa Violeta y ha contado con las autoras Mar Gallego y Silvia Hidalgo. Ha asistido la delegada de Igualdad, Noelia Ramírez (PSOE).

En este caso, y tal como ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la Hacienda Santa Cruz ha recibido a Mar Gallego que ha presentado su poemario 'Volvemos a casa', de la editorial La Carmensita, y del que es coautora la fotógrafa Miriam Sánchez. Esta periodista se autodefine como "contaora", especializada en género, identidad y ciudadanía y es Premio Nacional de Ensayo Carmen de Burgos (2012) por su obra 'Dueñas de su silencio'. Es autora del ensayo sobre feminismo andaluz 'Como vaya yo y lo encuentre'.

Silvia Hidalgo, que ha compartido espacio en este encuentro con Gallego, ha presentado su novela 'Yo, mentira' de la editorial Tránsito. Licenciada en ingeniería informática por la Universidad de Sevilla, comenzó con los relatos, algunos de los cuales se han editado en publicaciones y fanzines. Su primera novela 'Dejarse flequillo' la publicó en 2016.

"No considero este poemario un libro feminista, pero yo he mamado del feminismo y parte de los pensamientos que he tenido y me han hecho poner el mundo boca abajo es todas esas autoras que yo he leído. La poeta Adrienne Rich decía que históricamente se ha entendido por objetividad a la subjetividad masculina. Sería genial que todo el mundo se interesada por las obras feministas", ha explicado Gallego en relación a su obra.

Para Hidalgo, la protagonista de su libro se posiciona en una vida alejada del feminismo, es como un "despertar", porque a la autora lo que le interesa es el conflicto de una mujer en cierta posición social que se da cuenta del engaño en el que vive y "es feminista sin saberlo. De hecho, ella se avergüenza muchísimo y eso es muy personal mío. Yo me alejaba de lo femenino. Cuando ya crecí, ya era misógina, con machismo social, me habían hecho creer que mis virtudes eran masculinas y mis defectos eran masculinos y cuando te das cuenta te avergüenzas por esa traición a las tuyas".