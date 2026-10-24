Avanzan las obras de restauración de la Torre Mocha, que recuperarán espacios del Castillo de Alcalá (Sevilla)

Obras de restauración en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que las obras de restauración de la Torre Mocha y su entorno avanzan conforme a la planificación prevista dentro del Plan Almena II (2019-2030), el documento estratégico que ordena las actuaciones de conservación y puesta en valor del Castillo de Alcalá y que cuenta con informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

Según ha informado el Gobierno local, la La intervención, que comenzó en verano, avanza a buen ritmo, y los trabajos está previsto que finalicen en diciembre.

Con un importe de 249.000 euros la intervención desarrollada por una empresa especializada en conservación del patrimonio histórico, está permitiendo recuperar la integridad de uno de los espacios más representativos de la fortaleza alcalareña mediante una actuación integral centrada en la conservación del patrimonio histórico.

Así lo ha declarado la alcaldesa de la ciudad Ana Isabel Jiménez que, acompañada del delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, y del delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, han visitado lo trabajos para comprobar su avance.

Ana Isabel Jiménez, ha afirmado que "estemos llevando a cabo una intervención fundamental de restauración y de recuperación de una parte tan simbólica de la fortaleza alcalareña como es la Torre Mocha.

Por su parte, Christopher Rivas ha señalado que esta intervención "nos permite seguir recuperando un espacio monumental tan grande como el Castillo de Alcalá, y nos lleva a intervenir en el otro extremo de la fortaleza, lo que, unido a la iluminación de las Alcazabas Occidentales, y la terminación de las obras del entorno del Santuario nos van a permitir apreciar la mejora sustancial que está viviendo nuestro Castillo".

Los trabajos incluyen la consolidación estructural de la Torre Mocha y su alcazaba, la restauración de los lienzos de muralla, la torre y el antemuro, así como la adecuación de los espacios interiores del recinto.

Asimismo, la actuación contribuirá a recuperar la lectura histórica del entorno de la antigua Puerta de Santa María, uno de los principales accesos al recinto fortificado durante la Edad Media.

Con carácter previo a la redacción del proyecto se llevó a cabo una intervención arqueológica preventiva, cuyos resultados han sido incorporados al proyecto de ejecución, autorizado por la Comisión Provincial de Patrimonio, garantizando que todas las actuaciones se desarrollen con el máximo rigor científico y patrimonial.

La actuación contempla una limpieza completa del recinto, incluyendo los muros, el patio interior, la cubierta, las escaleras, los pavimentos y los accesos. También se eliminará la vegetación y las raíces que actualmente afectan a las fábricas históricas y aceleran su deterioro.

Uno de los ejes principales del proyecto es la restauración y consolidación de los muros históricos, actuando sobre los elementos de tapial, mampostería, ladrillo y piedra, muy deteriorados y que, con la intervención, recuperarán su composición original.

Para ello se están eliminado materiales incompatibles incorporados en intervenciones anteriores, se están reparando grietas, consolidando los revestimientos históricos conservados y recuperándolos en aquellos puntos donde existe pérdida de material que compromete la integridad del conjunto.

Uno de los trabajos más relevantes se desarrolla en la parte superior de la Torre Mocha, actualmente utilizada como mirador; actuación que está permitiendo renovar completamente la cubierta mediante la ejecución de un nuevo sistema de impermeabilización, la formación de nuevas pendientes y la instalación de un sistema de evacuación de aguas pluviales.

Además, se actuará sobre las dos escaleras existentes. La escalera de acceso al mirador conservará su configuración original, renovando únicamente el revestimiento de los peldaños con piedra natural, mientras que la escalera que comunica con la liza será reconstruida debido a su avanzado estado de deterioro e incorporará una nueva barandilla de acero galvanizado con doble pasamanos para mejorar la seguridad.