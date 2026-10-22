El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) congelará todos sus impuestos tras la aprobación de sus ordenanzas fiscales en 2027

Pleno de Alcalá, como foto de recurso - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El equipo de gobierno de Alcalá de Guadaíra (Sevilla ha dado luz verde en pleno a las ordenanzas fiscales para 2027, con modificaciones "exclusivamente técnicas" y "sin tocar los impuestos" como el IBI, el Impuesto de Circulación ('sello del coche') o el Impuesto de Actividades Económicas, entre otros.

Del mismo modo, se mantienen las bonificaciones, como las aplicadas en el Impuesto de Construcción (ICIO) o por la implantación de placas solares en las viviendas. A estas bonificaciones se ha sumado una nueva que incentivará la construcción de VPO, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Asimismo, el Gobierno local destaca que el principal impuesto, el IBI, sigue desde hace más de diez años congelado, situándose por debajo de la media de la provincia.

En este sentido, el tipo impositivo que el Consistorio aplica al IBI es del 0,52, mientras que la media de la provincia se sitúa en el 0,59. También está por debajo de la media de ciudades mayores de 50.000 habitantes de la provincia de Sevilla (0,53) y de la media andaluza (0,57).

En el entorno de Alcalá abundan las localidades que aplican un tipo impositivo superior al de Alcalá. Así, Carmona aplica un 0,62; Mairena del Alcor un 0,59; Los Palacios, 0,61; Tomares 0,62; Utrera, 0,65; Mairena del Aljarafe, 0,65; Sevilla 0,66; o Pilas 0,65, entre otras. Igualmente, tampoco se modifica la tasa del agua.

La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha afirmado que "desde el Ayuntamiento de Alcalá seguimos trabajado para aumentar y mejorar la prestación de los servicios públicos sin repercutir la subida de los costes en el bolsillo de las alcalareños".