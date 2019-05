El Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla) denuncia al exalcalde y los letrados del PP por "contratos fraudulentos"

Publicado 24/05/2019 12:46:38 CET

Atisba un "trato de favor entre compañeros de partido" para "inyectarles contratos y más contratos" sin la debida fiscalización

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla), gobernado por Valentín López (PSOE), ha formulado una denuncia contra el exalcalde popular y candidato a recuperar el poder, Domingo Delgado, y los abogados del PP en las diferentes piezas de las macrocausas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y de Mercasevilla, avisando de que como alcalde, Delgado celebró 41 contratos en favor de estos letrados "al margen de los órganos de control y fiscalización", en un "trato de favor" entre "compañeros de partido" destinado a que tales letrados "beneficiaran" al PP representándolo en las citadas causas judiciales.

En su denuncia, recogida por Europa Press, el Ayuntamiento expone que Domingo Delgado, durante su etapa como alcalde popular de Burguillos entre 2011 y 2015, "celebró de forma indiscriminada un total de 41 contratos" por un importe global de 236.000 euros con la sociedad García Navarro & Fuster Asociados SLP, perteneciente a los citados abogados "unidos al PP", "al margen de los órganos de control y fiscalización municipal y obrando deliberadamente a espaldas de la Secretaría municipal".

"Dichos contratos no constan de la tramitación de ningún expediente administrativo para su preparación y adjudicación y suponen una clara fragmentación del objeto del contrato para no tener que pasar por el procedimiento administrativo de contratación pública correspondiente", se indica en la denuncia, abundando en que "había semanas en las que se celebraban has cinco contratos, fragmentándose con claridad el objeto del contrato, ya que el alcalde era conocedor de sobra de la existencia de los litigios".

COBRAR "LA MÁXIMA CANTIDAD POSIBLE"

Incluso se avisa en la denuncia de que en el periodo en el que Domingo Delgado ejerció como alcalde en funciones, entre la fecha de las elecciones municipales de 2015 y la sesión de investidura gracias a la cual el PSOE recuperó la Alcaldía, "se aseguró de que su abogado cobrara la máxima cantidad posible" con cargo a las arcas municipales, ordenando pagos hasta tres días antes de ser constituida la entonces nueva Corporación local.

Los trabajos contratados por el Ayuntamiento de Burguillos a este despacho de abogados, según la denuncia, "fueron realizados por Luis Manuel García Navarro mientras ha ocupado el cargo de secretario adjunto del Consejo de Administración de la RTVA a propuesta del PP, en régimen de dedicación absoluta y exclusiva".

Así, la denuncia señala la "fraudulenta contratación administrativa" de estos abogados como consecuencia de "un trato de favor entre compañeros de partido, ya que todos los denunciados son o han sido afiliados al PP", sospechando de que "el trasfondo de todo esto no es otro que el PP, a través del exalcalde Domingo Delgado Pino, inyectara contratos y más contratos" a sus abogados y "estos letrados, a su vez, beneficiaran al partido actuando en su nombre y representación en las macrocausas de los ERE y Mercasevilla, incumpliendo además García Navarro su obligación de exclusividad para la RTVA".

"SIN RIGOR ÉTICO"

"Tras la salida de la Alcaldía de Domingo Delgado Pino, éste ha permanecido como líder de la oposición del PP en el pleno municipal de Burguillos, interponiendo multitud de procedimientos contra el Ayuntamiento y denuncias penales contra el actual alcalde, Valentín López (PSOE) y el resto de la corporación municipal, actuando en todas ellas los letrados denunciados, carentes de rigor ético, en contra del Ayuntamiento, mientras aún permanecían personados en nombre del mismo en algunos procedimientos, demostrándose con total claridad que este despacho de abogados no lo era del Ayuntamiento, ni trabajaba en nombre o bajo los intereses de éste, sino que eran abogados del Partido Popular y de su líder en Burguillos, el denunciado Domingo Delgado", se remata en la denuncia.

La denuncia, así, se dirige contra el exalcalde popular de Burguillos, los dos citados abogados y la sociedad que encabezan los mismos, solicitando entre otros aspectos que todos ellos sean llamados a declarar en calidad de investigados.