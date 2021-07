Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) amplía las ayudas sociales con más subvenciones para material escolar

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del municipio sevillano de Mairena del Aljarafe ha ampliado las ayudas de emergencia social para la recuperación con la convocatoria de nuevas ayudas para material escolar, que se suman a las publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el día 16 de junio.

En un comunicado, el Consistorio señala que estas ayudas están destinadas a los estudiantes escolarizados en Educación Obligatoria de centros públicos o concertados, pudiendo alcanzar los 60 euros en el caso del primer ciclo de Infantil, Primaria o Secundaria, o los 90 en el caso del segundo ciclo de Infantil.

El material que se puede adquirir con las ayudas se divide en material no fungible, aquellos que no se gastan aunque pueden sufrir deterioro, tales como reglas, compás, estuche, entre otros; material fungible, aquellos que sufren desgaste o deterioro por el uso y se consumen, como gomas, lápices, cuadernos, plastilina, pinceles, acuarelas, entre otros, y fichas escolares no reutilizables empleadas en educación Infantil 1º y 2º ciclo. La adquisición de este material habrá de hacerse en las librerías y papelerías locales adheridas al programa.

Entre los requisitos para acceder a las ayudas, que están publicados en la página web municipal, está el pertenecer a una unidad familiar con ingresos no superiores a 988 euros para familias de dos miembros, 1.129 euros para familias de tres o cuatro miembros o 1.402 euros para familias de cinco o más miembros.

El plazo de presentación de las solicitudes está ya abierto y lo estará hasta el 5 de agosto. Las solicitudes se presentarán preferentemente a través de la sede electrónica municipal, a la que se puede acceder a través de la página web del Ayuntamiento. También se podrá entregar la solicitud en los registros municipales del centro de Los Alcores, el consistorio o el Área de Acción Social; siempre con cita previa, que también se puede obtener en el portal municipal.