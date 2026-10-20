El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) adjudica por 823.000 euros la segunda fase de su Plan de Asfaltado

Imagen de recurso de una de las vías del municipio - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha adjudicado por 823.000 euros, impuestos excluidos, la segunda fase del Plan de Asfaltado del municipio. Las obras permitirán renovar el firme de varias calles y avenidas de la localidad para mejorar la seguridad y la comodidad de la circulación.

En concreto, el proyecto actuará en la calle Nicaragua, la rotonda de PISA, la calle Ávila, la calle Valle Colorado, la avenida de Europa, la calle de la Danza, la avenida Mariana Pineda, la avenida de Las Américas y la avenida de los Descubrimientos, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Los trabajos comenzarán a finales de octubre o principios de noviembre, y abarcarán la totalidad del trazado de algunas vías y distintos tramos de otras, en función de las necesidades detectadas por los servicios técnicos municipales.

Para Antonio Conde, alcalde de la localidad, el objetivo es "seguir renovando las calzadas, algo muy necesario en las vías contempladas ahora para continuar avanzando en comodidad".

El Plan de Asfaltado del Ayuntamiento continuará más allá de esta segunda fase, dado que el consistorio ya prevé una tercera y sucesivas actuaciones para seguir renovando progresivamente las calles y avenidas del municipio hasta poner al día el estado de las calzadas de Mairena del Aljarafe.