Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) y AEMA entregan los Premios Mairena Empresarial 2026 a seis empresas y profesionales

Imagen de los galardonados en los Premios Mairena Empresarial 2026. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y la Asociación Empresarial de Mairena del Aljarafe (AEMA) entregaron este pasado jueves los Premios Mairena Empresarial 2026 a seis empresas y profesionales del municipio. El alcalde, Antonio Conde, y el presidente de AEMA, Borja Uruñuela, entregaron los galardones en una gala celebrada en el Teatro Villa de Mairena.

Según ha informado el Consistorio en una nota, los premios reconocieron la trayectoria empresarial de Maximiliano Jabugo; el trabajo de Chari Claro como mujer empresaria; el compromiso social y ambiental de Ciconia Consultores Ambientales; la actividad comercial de Tam Tam Percusión; la proyección inte rnacional de Autoboss; y la iniciativa joven de Wearing SVQ.

Maximiliano Jabugo, Premio a la Trayectoria Empresarial, nació en Mairena en 1993 y se dedica a la elaboración y venta de productos ibéricos de bellota. La empresa fue pionera en la venta directa de estos productos por Internet y hoy los distribuye a clientes de todo el mundo.

Chari Claro, Premio a la Mujer Empresaria, dirige desde hace más de 18 años empresas de servicios integrales, centradas en la limpieza profesional y el mantenimiento de comunidades. A través de Diclar y Claro Diversidad, también impulsa la contratación de mujeres y la integración laboral.

Ciconia Consultores Ambientales, Premio a la Empresa Socialmente Responsable, trabaja desde 2002 para ayudar a otras organizaciones a mejorar su relación con el medio ambiente. Su actividad incluye el diseño y la puesta en marcha de estrategias de sostenibilidad.

Tam Tam Percusión, Premio al Pequeño Comercio, es una empresa especializada en instrumentos de percusión y baterías. Distribuye sus productos en mercados de todo el mundo desde su sede en el Parque Industrial y de Servicios del Aljarafe (PISA).

Autoboss, Premio a la Proyección Internacional, se dedica a la importación y exportación de vehículo s. Fundada por Israel Molina en el PISA, vende vehículos en distintos países europeos. Las ventas internacionales representan la mitad de su facturación.

Sevilla Wearing SVQ, Premio al Joven Empresario, es una marca de ropa y accesorios de estilo informal y deportivo fundada por Jerónimo Ortega Vega cuando tenía 18 años. Una década después, la empresa comercializa sus productos en distintos lugares del mundo.

El alcalde, Antonio Conde, ha destacado que "Mairena reconoce así el protagonismo de las empresas de nuestro gran pueblo en la prosperidad de la que disfrutamos ". Conde agradeció a las empresas premiadas su contribución "por generar riqueza, empleo y valores"y concluyó con el mensaje "creando oportunidades juntos, Mairena funciona ".

Por su parte, el presidente de AEMA, Borja Uruñuela, ha mnifestado que "para AEMA ha sido un verdadero orgullo entregar estos reconocimientos a las personas que están detrás de cada proyecto".

"Los galardonados de esta edición son un ejemplo inspirador de esfuerzo y visión para todo nuestro tejido empresarial y, muy especialmente, un espejo en el que pueden mirarse los jóvenes emprendedores de Mairena del Aljarafe", ha valorado. El periodista Salomón Hachuel condujo la gala, que contó con la actuación musical de un trío de cuerda del conjunto Ars Amandi y con una asistencia de tres cuartas partes de su aforo.