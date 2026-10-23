El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) aprueba una nueva ampliación del servicio de limpieza

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha aprobado este viernes, 23 de octubre, la ampliación del contrato de servicio de limpieza viaria para "mejorar las frecuencias de prestación del mismo. Esta ampliación será posible tras una inversión municipal extra anual de 343.000 euros, cantidad que se traducirá, tal y como recoge la propuesta aprobada , 2en una limpieza más frecuente en los barrios, y en más medios para responder a sus necesidades (...) en el presente y en el futuro de nuestra ciudad".

De esta manera, según ha informado el Consistorio en una nota, la inversión del Ayuntamiento de Mairena en limpieza viaria pasa de 2,4 a 2,74 millones de euros anuales, un 14% más que en el ejercicio anterior. Según la documentación del que ha sido el cuarto pu nto del orden del día ,"en 2023 la limpieza marcó el comienzo de la modernización de los servicios esenciales".

Desde entonces -continúa el texto-, "la mejoría es evidente: nos lo traslada la gente y hemos recibido por primera vez en nuestra historia en la Escoba de Plata". "Sabemos -finaliza- que quedan cuestiones por mejorar , y tenemos la voluntad de seguir avanzando con la limpieza , la jardinería, la mejora de los acerados y alcorques, y la renovación del alumbrado público para poner Mairena al día con actuaciones que se perciban en la vida cotidiana de nuestros vecinos".

Asimismo, el Ayuntamiento ha indicado que el consistorio renovó el servicio de limp ieza externalizándolo en 2023. Desde entonces ha estado inmerso en lo que ha de nominado Mairena Al Día, su plan de modernización de servicios esenciales relacionados con el mantenimiento de calles, plazas y parques.