Archivo - Imagen de un agente de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha seleccionado a la empresa nueva red integral de radiocomunicaciones digitales para la Policía Local , selección con la que termina el trámite de contratación pública. La actuación cuenta con una inversión de 226.000 euros --impuestos incluidos-- por cuatro años y permitirá dotar a los agentes de "un sistema de comunicaciones más seguro y con más funciones para el desarrollo de su trabajo".

Según ha informado el Consistorio en una nota, la nueva red utilizará tecnología Terrestrial Trunked Radio, o Radio Enlazada Terrestre (Tetra), el sistema de radiocomunicaciones digitales más utilizado actualmente por servicios de emergencia y comunicaciones críticas.

Además, ha expuesto que la tecnología mejora la calidad de las comunicaciones y la privacidad, incorpora funciones avanzadas para el control de llamadas y permite conectar la red con sistemas de datos. El contrato tendrá una duración de cuatro años, con una inversión de 56.500 euros al año.

A su juicio, la nueva red ofrecerá comunicaciones "seguras, confiables y robustas" y permitirá ampliar sus funcionalidades en el futuro "sin tener que sustituir el sistema completo".

En palabras del concejal y delegado de Protección Ciudadana (Seguridad Ciudadana) y Participación Social, Ángel Martín, "seguimos modernizando la Policía Local para que nuestros agentes tengan mejores herramientas , puedan ofrecer una mejor respuesta a la ciudadanía y sigan aportando a la tranquilidad de Mairena". Esta iniciativa forma parte de la modernización de los servicios municipales y de la renovación de los medios de la Policía Local.

El proceso incluye la renovación de su flota mediante un contrato de renting --con una inversión de 665.000 euros--, la licitación de un sistema inteligente de videovigilancia de la movilidad --con una inversión superior a 200.000 euros-- y un sistema de perimetría para el dron policial. Además, el Ayuntamiento trabaja en los últimos trámites para poner en marcha el servicio de Protección Civil.