Oficinas ofrecidas en alquiler en Mairena del Aljarafe (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha aprobado la tercera convocatoria pública para el arrendamiento de 19 espacios de titularidad municipal en el Complejo Aljarafe Center de la Plaza de las Naciones.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, se trata de diez módulos de oficina y nueve locales comerciales en la torre paralela a la del hotel, correspondientes a los módulos 4 y 5 de la tercera planta, el módulo 3 de la quinta planta, los módulos 1 y 2 de la séptima y los módulos 1, 2, 3, 4 y 5 de la planta decimotercera con dimensiones que van desde los 50 a los 80 metros cuadrados útiles y precios de 620 a 1.015 euros impuestos incluidos.

En cuanto a los nueve locales comerciales, que mayoritariamente rodean la Plaza de las Naciones, el Ayuntamiento ofrece siete de un único módulo y dos de más de un módulo, con dimensiones de los 90 a los 800 metros cuadrados útiles y a precios entre los 580 y los 4.500 euros.

Además, existe la posibilidad de alquilar plazas de aparcamiento a través del abono parcial --de lunes a viernes de 7,30 a 16,30 horas, o de lunes a viernes de 15,30 a 22,30 horas, por 36 euros-- o del abono completo --de lunes a domingo , las 24 horas, por 60 euros--.

En este sentido, la concejala de Ordenación del Territorio, Marta Alonso, ha afirmado que con motivo de la segunda convocatoria, "el Ayuntamiento sigue abriendo Aljarafe Center a iniciativas y personas emprendedoras que aporten nuevas oportunidades de empleo y riqueza al municipio, fomentando además valores para potenciar la marca Mairena y la justicia social".

El plazo de presentación de ofertas ya está abierto, y lo estará hasta las 23,59 horas del 9 de diciembre y las solicitudes se realizarán a través de la sede electrónica de la Gerencia de Urbanismo en la web municipal.

Las entidades interesadas deberán realizar la oferta en euros por metro cuadrado y mes, mientras que el periodo de contratación tendrá un mínimo de un año y un máximo de diez, teniendo preferencia las solicitudes que supongan mayor número de metros cuadrados y mayor periodo de tiempo.

Para fomentar la aportación de valor añadido al complejo, la proyección exterior del mismo y la justicia social, el Ayuntamiento valorará los proyectos que aporten y documenten variables al respecto. Estos nuevos espacios empresariales forman parte de los 120.000 m2 de suelo productivo que el Ayuntamiento convocó a principios del año pasado.